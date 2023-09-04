«Никого не оставим в беде». Устраняются последствия стихии

Из-за непогоды, обрушившейся на юг Сахалина в ночь на 1 сентября, наряду с областным центром ущерб нанесен Невельскому и Анивскому районам. В них тоже объявили чрезвычайную ситуацию.

На территории анивского муниципалитета наиболее пострадала южная часть села Новотроицкое. По данным мэрии, подтоплено 12 домовладений. Для пострадавших открылся пункт временного размещения в ДК села Троицкое. Пока не начался спад воды, специалисты контролировали ее уровень. В Новотроицком задействовали квадрокоптер.

В соседнем Невельском районе вода «зацепила» 22 домохозяйства, было много обращений к местным властям по поводу потерянного урожая на участках. Не работал водозабор в Горнозаводске, там оперативно организовали подвоз питьевой воды. 2 сентября в населённом пункте развернули передвижной мобильный пункт для приёма заявлений от населения.

В районном центре подтопило ряд улиц в Невельске, сёлах Колхозное и Ясноморское, а также автодорогу Невельск – Колхозное. На базе гостиницы «Дон Кихот» развернули пункт временного размещения. Как и в Южно-Сахалинске, все торжества ко Дню знаний перенесли на 4 сентября.

Обследование пострадавших строений продолжается. Местные власти уже начали выплачивать компенсации на основании поступивших обращений граждан. Восстановлено энергоснабжение, которое нарушилось во многих населённых пунктах юга острова.

Обо всём этом шёл разговор на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, которое провёл губернатор Валерий Лимаренко.

– Безусловно, сейчас приоритетная задача – оперативно устранить последствия ЧС, восстановить работу социальных объектов и инфраструктуры. Во всех пострадавших муниципалитетах выполняются все необходимые мероприятия. Областные власти оказывают поддержку и координируют работу. Не менее важная задача – поддержать тех, чьё имущество пострадало. Сейчас муниципалитеты уже выплачивают компенсации.

Пусть это не самые большие деньги, но они очень важны для людей, чьё имущество пострадало, или кто был вынужден перебраться в пункт временного размещения. Как только вода спадет, по каждой пострадавшей семье должна быть проведена оценка реального ущерба.

На основании этой оценки комиссии будут в индивидуальном порядке принимать решение о дополнительных выплатах. Без помощи не должен остаться никто. Там, где по какой-то причине нельзя помочь за счет бюджета, подключатся предприятия, спонсоры. Уже сейчас к нам обращаются предприниматели, готовые оказать поддержку жителям. Никого не оставим в беде, – отметил Валерий Лимаренко.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Кстати

Вместе с главой области Валерием Лимаренко 2 сентября в южно-сахалинской Владимировке побывал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, приехавший на торжества по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.