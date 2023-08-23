Николай Патрушев и Юрий Трутнев провели в Магадане совещание по национальной безопасности страны

Под руководством секретаря Совета безопасности РФ и полномочного представителя Президента РФ в ДФО руководители регионов Дальнего Востока, а также федеральных министерств и ведомств рассмотрели ряд вопросов, связанных с военно-политической ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уделили также внимание общественной и государственной безопасности в условиях сложившейся международной обстановки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подробно обсуждалась тематика транспортной и энергетической безопасности Дальнего Востока, меры по повышению качества жизни людей. Отдельный акцент сделали на дополнительных мерах по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и защите исторической памяти.

Николай Патрушев подчеркнул, что, несмотря на огромное значение, которое имеет для истории России и всего человечества победа над нацистской Германией, важно помнить и о вкладе нашей страны в окончательный разгром японского милитаризма.

– На ежегодных траурных мероприятиях, посвященных очередной годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боятся вспомнить о том, что указанные бомбардировки мирных японских городов в 1945 году осуществили американцы, которые в своей стране заявляют об этом и даже гордятся. При этом японцы открыто говорят о якобы существующих ядерных угрозах со стороны России. Давно известно, что Вашингтон и Лондон в своих интересах устраивают по всему миру перевороты, развязывают войны и ведут их чужими руками, как это произошло и на Украине, – сказал секретарь Совбеза.

– Страны Северо-Атлантического Альянса пытаются сломить экономику России, ее культуру, традиции, навязать собственные, западные модели поведения, принципы отношений людей, и уровень воспитательной, патриотической работы в этот период определяет будущее нашей страны, да и в общем-то всего мира.Нашими противниками велась и продолжает вестись активная пропагандистская, а, по сути дела, разрушительная работа, направленная главным образом на молодежь – школьников и студентов, – отметил Юрий Трутнев.

В сахалинских школах, чтобы противостоять попыткам фальсификации истории, ввели курс исторического краеведения. Учебные пособия разработали ученые Сахалинского госуниверситета и областного краеведческого музея. Учебник включает три тома: для 6-7, 8-9 и 10 классов.

Реализуется проект «Парта героя», который позволяет школьникам больше узнавать о своих героических соотечественниках. В островных школах открыты 98 парт и 4 мемориальных доски. Школе №1 города Анивы присвоено имя старшего лейтенанта Дениса Плотникова, погибшего в ходе СВО.

На сайте областного краеведческого музея создали раздел об освобождении Южного Сахалина и Курил, посвященный освобождению островов от японских милитаристов в августе 1945 года. Документы подтверждают необоснованность притязаний японской стороны на Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду.

– Через год после начала СВО при поддержке администрации Президента РФ мы провели на Сахалине всероссийский фестиваль патриотической песни. Там выступали артисты, которые дарят свое творчество бойцам на фронте. 12 июня наш гала-концерт показали по «Первому каналу», – рассказал Валерий Лимаренко. – Сейчас в островном регионе развернулся проект по военно-спортивной подготовке «Будь готов!». Движение набирает обороты, даже женщины принимают в нем участие. Уже две тысячи сахалинцев и курильчан присоединились к проекту.

На заседании Совета безопасности РФ также выработаны рекомендации по организации работы, направленной на укрепление гражданского единства и реализацию государственной информационной политики.Кроме того, предложены меры по защите людей от влияния пагубного информационно-психологического воздействия, оказываемого странами Запада. Дан ряд поручений по созданию дополнительных возможностей для самореализации молодежи, проведению в учебных заведениях воспитательной работы, мероприятий по повышению культурного уровня жителей.