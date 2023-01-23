Никто не хотел уступать. Сахалинцы на всех соревнованиях борются до последнего

Победная серия

Четвертый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б» (группа «Сибирь») прошел в Иркутске. Он оказался щедрым на неожиданности.

Как и предполагалось, больше всех очков набрал «Сахалин». Команда Олега Ляпугина одержала пять побед с разницей выигранных и проигранных партий 15 – 1.

Победная серия «Сахалина» насчитывает 20 матчей, и прерваться она может, судя по всему, только из-за какого-либо форс-мажора – настолько велико превосходство сахалинских волейболисток над соперницами, отметила пресс-служба регионального министерства спорта.

На втором месте завершила тур «Приморочка» из Владивостока.

Открытием тура стал местный «Локомотив-Ангара». Команда порадовала болельщиков бойцовскими качествами. Она провела больше всех партий (22!), выиграв три матча.

Пятый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд пройдет в Барнауле с 7 по 12 февраля.

Проявили характер

В селе Белый Яр Республики Хакасия прошел полуфинал первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет. Спортсменки 2008 – 2009 г. р. разыграли награды и две путевки на финал турнира.

Сахалинскую область представляли воспитанницы спортшколы по волейболу (тренер Станислав Филимонов), ставшие победительницами первенства ДФО.

Команда сумела неплохо проявить себя. Проиграв два матча, она затем зачехлила атаки соперниц из Новосибирской области (3:1) и подавила сопротивление дружины Алтайского края (3:0).

Как итог – третье место. Бронзовыми призерами полуфинала первенства России стали Таисия Гордеева, Дарья Ивлева, Полина Добреля, Дарья Туркина, Мария Свитлик, Дарья Блохина, Ипек Расулзаде, Анна Кевралетина, Юлия Ко, Марьяна Демидова, Марина Коваленко, Маргарита Нужная и их тренер Станислав Филимонов.

Наша Дарья Туркина признана лучшим связующим турнира.

Третье место напрямую не выводит наших девчат в финал. Но есть надежда попасть туда по квоте Всероссийской федерации волейбола.

За медалью – на сноуборде

В Южно-Сахалинске завершились чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по сноуборду. В стартах, которые 18 и 20 января принимал спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», приняли участие более 80 спортсменов из Камчатского, Приморского краев и Сахалинской области.

Лучшие результаты в своих возрастных категориях показали Михаил Тарабанько и Степан Щетинин (оба Приморский край), Виктория Кудрявцева, Таисья Желтова, Дмитрий Лебедев и Кристина Зайцева (все – Сахалинская обл.).

На игры «Дети Азии»

II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта в Кузбассе. Сахалинскую область на них представят 13 спортсменов.

Они выступят в пяти дисциплинах. В соревнованиях по фигурному катанию примет участие Ангелина Ким (тренеры Олеся Леснова и Александр Шубин).

В сборную по горнолыжному спорту вошли Дарья Косолапова, Софья Гончаренко, Артем Гориславский, Матвей Суменков (тренер Елена Литвинова).

На состязания по сноуборду заявлены Кристина Зайцева и Никита Маджара (тренер Ольга Желтова).

В лыжных гонках посоревнуются Сергей Слюсаренко и Виктория Илюшенко (тренер Валентина Грибакина).

В команду летающих лыжников включены Дмитрий Серегин, Никита Беленок, Елизавета Маркевич и Полина Пак (тренер Александр Соколов).

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.