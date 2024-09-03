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АКЦЕНТ

Как один из высших советских руководителей избежал мести ниндзя и разоружил японский гарнизон

Анастас Иванович Микоян – заместитель председателя правительства СССР, один из организаторов гражданского управления на Южном Сахалине после его освобождения в августе 1945 года.

Анастас Иванович Микоян в советской иерархии взлетел на самую вершину власти. Но заплатил за это большую цену. Сидел в пяти тюрьмах, перенёс малярию, цингу и тиф, после последнего весил всего 57 кг.

Солдатом участвовал в Первой мировой, сражался в Гражданской войне, а затем уже руководителем высокого ранга помогал нашим воинам выиграть Великую Отечественную. Но потерял на ней своего сына лётчика.

Октябрь 1954 г. Анастас Микоян выступает у здания Сахалинрыбпрома.

Казалось бы, факты его биографии хорошо всем знакомы. Но мы решили поделиться информацией, которая не известна широкой общественности и связана с нашими островами.

С 15 августа по 4 сентября 1961 года в Японии проходила советская промышленная выставка. Открывал её Анастас Микоян.

Поездка в Токио и Осаку сопровождалась бурными протестами японских радикалов, требующих возвращения островов Курильской гряды – «северных территорий». Родственники японских солдат считали Микояна в числе других руководителей СССР виновным в том, что многие солдаты не вернулись из советского плена.

На самом деле к японским военнопленным Микоян не имел никакого отношения, если не считать, что его наркомат разрабатывал во время войны нормы продовольственных пайков для взятых в плен военнослужащих неприятельских армий.

Тем не менее он был прямо связан с Курилами и южным Сахалином, где побывал первым из членов Политбюро и Президиума ЦК. И вообще первым советским руководителем высшего звена, добравшимся до берегов Тихого океана. В Тоёхаре (Южно-Сахалинске) в 1945 году он договаривался с японским губернатором о передаче гражданской власти. Кроме того, руководил рыбной промышленностью Дальнего Востока, что ущемляло японские интересы.

В Стране восходящего солнца это хорошо запомнили и устроили советскому гостю шумную обструкцию.

Микояна окружала мощнейшая полицейская охрана, но это не смутило радикалов. Они подослали к нему не простого убийцу, а настоящего ниндзя.

О покушении сообщила газета «Асахи» в номере от 19 ноября 1961 г. Перевод статьи сохранился в архиве Анастаса Ивановича.

Согласно этой информации, 19 августа полиция арестовала 22-летнего члена молодёжного крыла радикальной партии «Дайнихон айкокуто» (Патриотическая партия «Великая Япония») Кавамото Хироюки. При нём нашли плотницкую стамеску в белом чехле, записку «Смертью своей служу Родине, счастливый день августа 1961 г.» и конверт с надписью: «Господину Микояну, первому заместителю премьер-министра».

В конверт была вложена написанная тушью петиция с перечислением шести пунктов обвинений в адрес СССР, в том числе денонсирование японо-советского договора о нейтралитете, вопрос о возвращении Японии островов Хабомаи и Шикотана, рыболовство в северных водах и т. д.

– Вероятно, о подготовке покушения узнал сотрудник секретной службы, внедрённый в радикальную партию, и вовремя сообщил руководству, – предположил Андрей Рубанов, автор книги о Микояне.

Убийцу схватили заблаговременно, ранним утром на железнодорожной станции Иокогама.

Но это не всё: выяснилось, что юноша происходил из деревни Симагахара префектуры Миэ, в восточной части острова Хонсю. Эта территория знаменита в том числе и тем, что здесь традиционно проживали кланы мастеров боевого искусства ниндзюцу. Стамеска, найденная при обыске юноши, как и его возраст, не должны никого смутить. Ниндзя обучались с малых лет, и важной частью их искусства было умение поражать жертву при помощи любых подручных предметов.

Обычный убийца-фанатик, скорее, взял бы с собой нож или револьвер (хотя в Японии простому гражданину достать огнестрельное оружие было очень сложно).

Японская полиция серьёзно отнеслась к этому инциденту. В октябре 1961 года в Токио был убит глава японской социалистической партии Асанума Инэдзиро. 17-летний студент ударил его коротким мечом во время телевизионных дебатов. Убийца Асанумы также принадлежал к организации «Дайнихон айкокуто».

Японские власти, предотвратив покушение на Микояна, срочно в тот же день передали сведения в популярную газету и отчитались об успешно проведённой операции.

Это было единственное зафиксированное запланированное покушение на жизнь Микояна как на политического лидера СССР.

Оговорка не случайна. В 1942 году в его машину стреляли, когда она выехала из Спасских ворот Кремля. Но, как показали допросы убийцы, он ошибся. На самом деле целью был Сталин.

А вот ещё одно смертельно опасное событие, связанное с пребыванием Микояна в нашей области. В 1945 году тральщик, на борту которого находился высокопоставленный чиновник, из-за погодных условий не смог подойти к Кунаширу. В девятибалльный шторм судно уцелело чудом. Поэтому решили поменять курс – на Уруп.

Советского лидера сопровождала небольшая группа офицеров. Они были уверены, что остров занят советскими морскими пехотинцами. Когда сошли на берег, оказалось: там нет ни одного советского солдата. Зато есть японский гарнизон. Если бы среди военнослужащих императорской армии нашлись фанатики – дело бы кончилось очень печально. К счастью, этого не произошло.

На пирсе к измученным штормом людям приблизилась группа японских офицеров, одетых в полную парадную форму с мечами. Советский полковник загородил собой Микояна и выхватил пистолет. Остальные сопровождающие взяли их на прицел.

Микоян ожидал чего угодно, вплоть до удара мечом по шее. Но японский офицер, вышедший вперёд, только представился и выразил готовность сложить оружие. До этого они получили приказ о капитуляции. Вооружение они заранее собрали и заперли на складе, а ключи от него торжественно вручили Микояну.

Так Анастас Иванович, будучи высшим гражданским должностным лицом, принял официальную капитуляцию японского военного гарнизона Урупа.

Сергей НИКОЛАЕВ.

 

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