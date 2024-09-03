Как один из высших советских руководителей избежал мести ниндзя и разоружил японский гарнизон

Анастас Иванович Микоян в советской иерархии взлетел на самую вершину власти. Но заплатил за это большую цену. Сидел в пяти тюрьмах, перенёс малярию, цингу и тиф, после последнего весил всего 57 кг.

Солдатом участвовал в Первой мировой, сражался в Гражданской войне, а затем уже руководителем высокого ранга помогал нашим воинам выиграть Великую Отечественную. Но потерял на ней своего сына лётчика.

Казалось бы, факты его биографии хорошо всем знакомы. Но мы решили поделиться информацией, которая не известна широкой общественности и связана с нашими островами.

С 15 августа по 4 сентября 1961 года в Японии проходила советская промышленная выставка. Открывал её Анастас Микоян.

Поездка в Токио и Осаку сопровождалась бурными протестами японских радикалов, требующих возвращения островов Курильской гряды – «северных территорий». Родственники японских солдат считали Микояна в числе других руководителей СССР виновным в том, что многие солдаты не вернулись из советского плена.

На самом деле к японским военнопленным Микоян не имел никакого отношения, если не считать, что его наркомат разрабатывал во время войны нормы продовольственных пайков для взятых в плен военнослужащих неприятельских армий.

Тем не менее он был прямо связан с Курилами и южным Сахалином, где побывал первым из членов Политбюро и Президиума ЦК. И вообще первым советским руководителем высшего звена, добравшимся до берегов Тихого океана. В Тоёхаре (Южно-Сахалинске) в 1945 году он договаривался с японским губернатором о передаче гражданской власти. Кроме того, руководил рыбной промышленностью Дальнего Востока, что ущемляло японские интересы.

В Стране восходящего солнца это хорошо запомнили и устроили советскому гостю шумную обструкцию.

Микояна окружала мощнейшая полицейская охрана, но это не смутило радикалов. Они подослали к нему не простого убийцу, а настоящего ниндзя.

О покушении сообщила газета «Асахи» в номере от 19 ноября 1961 г. Перевод статьи сохранился в архиве Анастаса Ивановича.

Согласно этой информации, 19 августа полиция арестовала 22-летнего члена молодёжного крыла радикальной партии «Дайнихон айкокуто» (Патриотическая партия «Великая Япония») Кавамото Хироюки. При нём нашли плотницкую стамеску в белом чехле, записку «Смертью своей служу Родине, счастливый день августа 1961 г.» и конверт с надписью: «Господину Микояну, первому заместителю премьер-министра».

В конверт была вложена написанная тушью петиция с перечислением шести пунктов обвинений в адрес СССР, в том числе денонсирование японо-советского договора о нейтралитете, вопрос о возвращении Японии островов Хабомаи и Шикотана, рыболовство в северных водах и т. д.

– Вероятно, о подготовке покушения узнал сотрудник секретной службы, внедрённый в радикальную партию, и вовремя сообщил руководству, – предположил Андрей Рубанов, автор книги о Микояне.

Убийцу схватили заблаговременно, ранним утром на железнодорожной станции Иокогама.

Но это не всё: выяснилось, что юноша происходил из деревни Симагахара префектуры Миэ, в восточной части острова Хонсю. Эта территория знаменита в том числе и тем, что здесь традиционно проживали кланы мастеров боевого искусства ниндзюцу. Стамеска, найденная при обыске юноши, как и его возраст, не должны никого смутить. Ниндзя обучались с малых лет, и важной частью их искусства было умение поражать жертву при помощи любых подручных предметов.

Обычный убийца-фанатик, скорее, взял бы с собой нож или револьвер (хотя в Японии простому гражданину достать огнестрельное оружие было очень сложно).

Японская полиция серьёзно отнеслась к этому инциденту. В октябре 1961 года в Токио был убит глава японской социалистической партии Асанума Инэдзиро. 17-летний студент ударил его коротким мечом во время телевизионных дебатов. Убийца Асанумы также принадлежал к организации «Дайнихон айкокуто».

Японские власти, предотвратив покушение на Микояна, срочно в тот же день передали сведения в популярную газету и отчитались об успешно проведённой операции.

Это было единственное зафиксированное запланированное покушение на жизнь Микояна как на политического лидера СССР.

Оговорка не случайна. В 1942 году в его машину стреляли, когда она выехала из Спасских ворот Кремля. Но, как показали допросы убийцы, он ошибся. На самом деле целью был Сталин.

А вот ещё одно смертельно опасное событие, связанное с пребыванием Микояна в нашей области. В 1945 году тральщик, на борту которого находился высокопоставленный чиновник, из-за погодных условий не смог подойти к Кунаширу. В девятибалльный шторм судно уцелело чудом. Поэтому решили поменять курс – на Уруп.

Советского лидера сопровождала небольшая группа офицеров. Они были уверены, что остров занят советскими морскими пехотинцами. Когда сошли на берег, оказалось: там нет ни одного советского солдата. Зато есть японский гарнизон. Если бы среди военнослужащих императорской армии нашлись фанатики – дело бы кончилось очень печально. К счастью, этого не произошло.

На пирсе к измученным штормом людям приблизилась группа японских офицеров, одетых в полную парадную форму с мечами. Советский полковник загородил собой Микояна и выхватил пистолет. Остальные сопровождающие взяли их на прицел.

Микоян ожидал чего угодно, вплоть до удара мечом по шее. Но японский офицер, вышедший вперёд, только представился и выразил готовность сложить оружие. До этого они получили приказ о капитуляции. Вооружение они заранее собрали и заперли на складе, а ключи от него торжественно вручили Микояну.

Так Анастас Иванович, будучи высшим гражданским должностным лицом, принял официальную капитуляцию японского военного гарнизона Урупа.

Сергей НИКОЛАЕВ.