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Нивхские куклы покорили жюри всероссийского конкурса

Елена Очан из Некрасовки победила в номинации «Костюмная кукла» во Всероссийской выставке-конкурсе «Магия куклы» в Благовещенске.

Темой конкурса в этот раз была «Многоликая Россия». Главное условие – отразить в работе культурные и национальные особенности малой Родины. Где, как не здесь, представить нивхские традиционные куклы, которые с трепетом и любовью уже много лет создаёт Елена Очан.

На оценку судьям она представила три работы: девочка с погремушками, девочка с бубном и девочка в национальном костюме. Все детали кукол сделаны вручную по традициям нивхских мастеров. На одну такую работу уходит не меньше месяца. Халат и нижнее бельё из выделанной рыбьей кожи, обувь, шапка, вышивка на каждой детали одеяния – всё это трудоёмкий и долгий процесс.

Елена создаёт не только куклы. В портфолио мастерицы есть сумочки, подвески и головные уборы из меха, шкур и рыбьей кожи. Её работы известны далеко за пределами Сахалинской области.

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