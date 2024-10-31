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Нижегородский живописец и педагог Константин Пьянов открыл в художественной школе Анивы выставку наивных пейзажей

Художник Константин Пьянов вырос на Таймыре, рисовать начал на юге Красноярского края, спасал петроглифы в Хакасии, теперь привёз в Аниву мастер-класс и выставку.

Двадцать два килограмма картин прилетели на Сахалин в пассажирском багаже этого нижегородского преподавателя рисунка, живописи и скульптуры высшей квалификационной категории. Полотна живописца и графика островитяне смогут посмотреть в фойе художественной школы Анивы с 4 до 17 ноября.

Работы нижегородского художника находятся в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге, Дарвиновском музее Москвы, Чувашском государственном художественном музее, частных галереях. В международных, областных и городских выставках он участвует с 1992 года.

С помощью администрации Анивского района и АНО «Остров творческих идей» Константин Пьянов несколько дней проведёт на пленэрах у залива Анива и в горах у Лютоги. Часть картин, которые он напишет в окрестностях Анивы, будут сразу же выставлены в местной художественной школе.

Хорошее впечатление на художника произвела школа искусств, построенная в Аниве за счёт средств нацпроекта «Культура». В её здании освоились юные театралы, художники, скульпторы, музыканты и танцоры. Для концертов в здании обустроен актовый зал на 350 мест, оснащённый передовой техникой.

Для них и преподавателей других районов Константин Пьянов 31 октября провёл мастер-класс, где делился с коллегами приёмами работы с тенями и выстраивания перспективы.

Марк Шейдер.

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