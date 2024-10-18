“Ночной забег” на «Горный воздух»

18 октября пройдёт масштабное физкультурное мероприятие – «Ночной забег». На этот момент заявки на участие подали 1500 любителей здорового образа жизни.

Выдача стартовых номеров с 18:30 до 19:30 на стадионе «Спартак». Здесь же в 19:30 пройдёт парад открытия мероприятия.

Общий старт забегу будет дан в 20:00 также на стадионе «Спартак».

Министерство спорта области обращает внимание: «НОЧНОЙ ЗАБЕГ» ЯВЛЯЕТСЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗА ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТА ЗДЕСЬ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ И РЕКОРДЫ НЕ ФИКСИРУЮТ. Поэтому в связи с большим количеством участников просьба быть аккуратнее, не бежать слишком быстро и не создавать давку при старте, а также на протяжении всей трассы.

Маршрут «Ночного забега» пройдёт от стадиона «Спартак» с выходом через северные ворота. Дальше участники пробегут к входной группе СТК «Горный воздух», согласно расставленных указателей, и отправятся по юго-западному серпантину к среднему уровню комплекса, где будет расположен финиш. Здесь всех участников будет ожидать горячий чай и пирожные. Весь маршрут забега будет подсвечен фонарями.

После финиша необходимо вернуться по тому же маршруту на стадион «Спартак», где в 21:30 начнётся розыгрыш призов.