Ночной забег на трамплин

Сахалинцев приглашают на масс-старт «Ночного забега К-70».

Соревнования пройдут 22 и 23 октября на трамплинном комплексе «Высота» по адресу: г. Южно-Сахалинск, пер. Алтайский, 7. Начало взрослых забегов 22 октября в 19.30, детских 23 октября в 10.00 и 14.00.

Участников ждут квалификация и финал, эстафета и детские старты. Согреться можно будет не только на трамплине, но и в фан-зоне горячим чаем. Каждый финишер получит особенную медаль и ее мини-версию в брелоке, призеров ждут подарки от спонсоров, в том числе и денежные призы для медалистов старше 18 лет.

Организаторы соревнований «Ночной забег К-70» увеличили количество дистанций для участников. Теперь сахалинцы, желающие присоединиться к стартам, но сомневающиеся в своих силах, могут пройти пешком самую интересную часть трамплина и получить памятные дипломы.

Зарегистрироваться для участия в масс-старте на 100 метров могут все желающие в возрасте старше 18 лет. Подать заявку можно до 19 октября: https://orgeo.ru/event/24639

Регистрация отдельно для мальчиков и девочек 10 – 13 лет, для юношей и девушек 14 – 17 лет, для мужчин и женщин от 18 лет и на командную эстафету.