Ночью 11 августа жителей Охи разбудила внезапно включившаяся сирена

Произошло все в 3.34, вой продолжался одну минуту, но переполоху он наделал немало. Проснувшиеся северяне стали проверять sms,мессенджеры и телеграм-каналы – не случилось ли чего экстраординарного, ведь сирены включают для предупреждения об опасности.

И еще для проверки готовности. Выяснилось, что опасности глубокой ночью никакие не грозят. Люди остались в недоумении – неужели экстренные службы решили провести тест так оригинально? Оно еще больше усилилось, когда сирена повторно раздалась над Охой около 6 утра.

Разбуженные жители начали снова проверять, не произошло ли катаклизма, а потом, успокоившись, вспоминать, что накануне, 10 августа в 20-30 сигнал тревоги тоже звучал. Этому не придали особого значения. Ну а утром, сопоставив факты, стали гадать – что же это было?

В региональном агентстве по делам гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности назвали причину — сбой системы оповещения.

Отчего так произошло – должны дать ответ специалисты.

Антон СМОЛЯКОВ.