Ночью в прорубь, днём на пляж? О погоде на выходные

В Южно-Сахалинске в пятницу 17 января весь день сыпал снег, дул холодный ветер и казалось, что конца этому в ближайшее время не будет. А в региональном управлении гидрометеослужбы выдали на предстоящие выходные вполне благоприятный прогноз: дескать, будет тишь и благодать… Как так? Чем объясняется такой контраст?

Все просто и логично. Нынешние проявления непогоды – не что иное, как остаточные явления от недавнего циклона, они носят временный характер. Собственно, небесная канцелярия «выписала» немного нового снега, остальное – поземка, перенос с места на места ранее выпавших осадков. А впечатление складывается такое, что бушует пурга и света белого не видно.

Но уже к утру субботы погода наладится, осадков не ожидается.

Еще один вопрос, волнующий многих: а что у нас с крещенскими морозами? Как известно, в ночь на Крещение, 19 января, к купелям устремятся сотни сахалинцев, желающих исполнить христианский обряд, окунуться в ледяную воду.

Непременный атрибут таких мероприятий – достаточно крепкий морозец.

В северной и центральной частях Сахалина с этим все в порядке, температура воздуха ночью может достигать -30°…-35°, днем: -15…-20°. На юге теплее, но ночью ожидается похолодание до -20°. При этом в предстоящее воскресенье днём столбики термометров на крайнем юге острова могут подняться до положительных значений, а в Южно-Сахалинске – до нуля!

На Курильских островах в выходные небольшой, на юге умеренный снег, сильный ветер. Температура воздуха -3° до +2°.

В дальнейшем острова попадут под влияние антициклона с запада, будет преобладать относительно холодная погода без существенных осадков.

Семён РЕЧКИН.