«Нокаут» от наставника. Наш земляк не вышел в финал телепроекта «Голос. 60+»

Как мы уже сообщали, Андрей Фетисов из г. Корсакова, успешно пройдя «слепые прослушивания» на шоу «Голос. 60+» на первом канале российского телевидения, выбрал в наставники известного музыканта Стаса Намина.

Следующим этапом конкурсных испытаний стали «Нокауты». Пятеро участников по очереди представляли песни, а наставнику следовало отдать предпочтение лишь вокалу двоих. Андрей Фетисов подготовил композицию It`is Heartachе («Сердечные муки») известной британской рок-звезды Бонни Тайлер. Песня, написанная в 1978 году, была удостоена золотого статуса в США и стала одним из самых успешных синглов.

Когда сахалинец с присущей ему экспрессивностью исполнял этот шлягер, Валерий Леонтьев в знак одобрения поднял большой палец, а зал дружно откликнулся овацией, скандируя: «Мо-ло-дец!».

После выступления пятерки солистов Олег Газманов сообщил, что любовался сборной звезд. Все пели потрясающе. Валерий Леонтьев порадовался прекрасной команде Стаса Намина и тому, что в каждом участнике наставник увидел необыкновенные возможности. Лайма Вайкуле призналась, что у нее было такое чувство, будто она присутствует на джем-сейшене (импровизированном концерте группы музыкантов, в которой каждый блеснул своим индивидуальным мастерством). По ее словам, столько экспрессии не было ни в одной команде шоу.

По условиям проекта «Голос. 60+» наставнику предстояло исключить трех исполнителей из дальнейшего участия. Намин признался, что это нелегкий выбор, он уже сроднился с группой («все пятеро мне как родные»). К сожалению, в аутсайдеры попал и наш земляк.

– Он не профессионал, но то, что сейчас делает Андрей Фетисов, конечно, профессионально, – заявил Намин. – Все классно. И стоит на сцене, будто всю жизнь стоял.

Обращаясь к Андрею после исполнения «Сердечной муки», Стас сказал: «А вы хипарь, заводной. Скромный-скромный, а как врезал Бонни Тайлер! Здорово!».

Несмотря на то, что до финала Фетисов не дошел, он очень рад, что поучаствовал в проекте:

– Советы наставника буду учитывать в дальнейших выступлениях у себя на родине. Спасибо всем и оркестру.

Конечно же, островитянам, желавшим земляку победы в финале, не стоит огорчаться. Ведь благодаря этому шоу мы узнали, что в Корсакове живет и работает с детьми классный вокалист. И главное – он совершенствуется в мастерстве, не останавливаясь на достигнутом.

Людмила Николаева.