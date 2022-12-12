Нонсенс минувшей недели. Судебные приставы на 90 дней опечатали пять учебных корпусов СахГУ

В отношении университета, где не соблюдались требования пожарной безопасности, постановлением южно-сахалинского городского суда возбуждено исполнительное производство. Этот документ дал карт-бланш межрайонному отделению судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. Его сотрудники опечатали главные и запасные входы-выходы учебных зданий по ул. Ленина, 290, 284 и 288, ул. Пограничной, 68 и ул. Горького, 26.

И. о. ректора Мария Ганченкова получила письменное предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае невыполнения требований исполнительного документа.

Пресс-служба СахГУ сообщила, что аудиторная нагрузка уже перераспределена между другими корпусами вуза по пр. Победы, 2, ул. Ленина, 282а, ул. Пограничной, 2 (нефтегазовый институт), ул. Горького, 30 (политехнический колледж). Там есть аудиторный фонд, так что на дистанционное обучение перейдет минимальное число студентов. Несмотря на то, что часть занятий будет в дистанционном формате, график учебного процесса не нарушится. Подготовка к зимней сессии пройдет в плановом порядке и происшедшее не скажется на качестве обучения.

Университет, в первую очередь, стремится до конца года устранить 20 замечаний надзорного органа. В действующих зданиях, где увеличилось число студентов, приняты дополнительные меры по комплексной безопасности.

Тем временем, юристы университета подали апелляцию в вышестоящие инстанции. Они намерены обжаловать постановление городского суда, предписавшего ограничить доступ к ряду учебных корпусов.

Еще до прецедента администрация СахГУ обращалась к министерству науки и высшего образования РФ с письмом о предоставлении вузу субсидии на устранение нарушений по пожарной безопасности. От учредителя пришел положительный ответ, правда, без указания конкретного срока финансирования. После того, как приставы опечатали пять учебных зданий, министерство науки и высшего образования РФ создало комиссию для сохранения учебного процесса в СахГУ без ощутимых последствий, в первую очередь, для студентов. Председатель комиссии, статс-секретарь, заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко отметил: необходим «исчерпывающий комплекс мер по устранению замечаний надзорных органов».

По информации зампреда областного правительства Вячеслава Аленькова, ситуация на особом контроле и у регионального правительства.

– Мы все заинтересованы, чтобы главный островной вуз как можно быстрее устранил все замечания и возобновил образовательный процесс во всех корпусах.

На днях пришла и хорошая новость, правда, рассчитанная на восьмилетнюю перспективу. Глава минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в этом году отобрано 9 из 39 заявок для создания в России кампусов мирового уровня. В число городов, где они появятся, вошел и Южно-Сахалинск.

Все девять проектов будут реализованы в 2030 году в формате государственно-частного партнерства. Общая их стоимость составляет почти 230 млрд рублей: 105,4 млрд – частные инвестиции, 103 млрд – федеральный бюджет, 21,4 млрд – региональное финансирование.

А пока суд да дело СахГУ придется приводить в безопасную норму учебные аудитории в старых стенах.

Людмила Николаева.