Ностальгия по Черёмушкам

Слово «Черёмушки» в 1960-е стало радостным символом обновления и массового жилищного строительства. Причём не только в Москве. Свои Черёмушки появились и в Южно-Са­ха­линске. Восточнее нынешней улицы Комсомольской вблизи сопок и по соседству с парком вырос современный микрорайон, где тысячи горожан получили свои квадратные метры.

Семья Стихеевых оказалась в их числе. Счастье новосёлов было таким, что с годами не угасло, а выросшие в Черёмушках дети сохранили добрую память о дворах, где они любили играть, где обретали настоящих друзей на всю жизнь.

Геннадий Стихеев уже восьмой год живёт в Москве. Недавно написал песню «Черёмушки». Первой её слушательницей стала знакомая южносахалинка. Вот какой отзыв она оставила:

«Какая хорошая песня! Без упоминания о Черёмушках она бы не прозвучала так трогательно. Ведь Южный был слеплен из фанз и дворов с сараями для угля и дров, колонками, сугробами по самую крышу… И тут, как в сказке, первый микрорайон Черёмушки из пятиэтажек, с Дворцом спорта, поликлиникой, садиком, школой! А через дорогу – парк. Мы получили квартиру на пятом этаже нового дома.

Песня напомнила об этом, направьте её в «Советский Сахалин», на проект «Воспетые острова» по просьбе первого слушателя».

Геннадий Стихеев и его супруга ностальгируют по Сахалину и мечтают когда-нибудь вернуться домой.

А пока Геннадий согревает душу тем, что пишет песни об острове. За последнее время таких появилось пять. Он сам исполняет свои сочинения. А музыку и аранжировку создаёт в содружестве с искусственным интеллектом и молодыми специалистами одной из московских звукозаписывающих студий.

По профессии Геннадий учитель-тренер. На острове работал в железнодорожной больнице и сейчас в столице трудится в медицинской сфере.

В беседе по телефону он сообщил, что в юности увлекался дворовым шансоном. Сейчас у его поэзии несколько иное направление, поскольку идёт осмысление пережитого. У его мамы тоже оказались интересные стихи, которым сын хочет дать песенную жизнь.

Творчество Геннадия Стихеева адресовано островитянам. В первую очередь. Ведь Сахалин – его любимая малая родина.

Людмила СТЕПАНЕЦ.