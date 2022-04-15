В сахалинских кинотеатрах демонстрировался японский фильм «Сядь за руль моей машины»

Эта кинокартина удостоена премий и с 2021 года путешествует по всему миру. Режиссером новой киноистории стал Рюсукэ Ямагути, в прошлом сделавший ремейк фильма Арсения Тарковского «Солярис». А вот сценарий «Сядь за руль моей машины» написан по мотивам рассказа Харуки Мураками, известного своим интересом к русской культуре и истории. При этом единожды упомянутая писателем в рассказе пьеса Чехова «Дядя Ваня» в фильме стала важной сюжетной линией.

Главный герой набирает актеров, чтобы во время международного фестиваля поставить русскую драму. На роли чеховских персонажей в фильме претендуют выходцы из Японии, Кореи, Китая и Малайзии. А одна из героинь и вовсе общается только на корейском жестовом языке. «Чеховские строки пронизывают меня и заставляют двигать тело, которое застыло», – так говорит бывшая танцовщица, пережившая тяжелые времена и благодаря русской классике возвращающаяся к жизни.

Ваня, Соня, Елена – эти и другие русские имена звучат в японском фильме. И служат, как думается, определителем того, какое место занимают в современном мире наследие Чехова, русская литература и шире – русская духовность – способность заглянуть внутрь себя и понять смысл жизни.

Фильм идет почти три часа, и значительное место в неспешном движении сюжета занимают цитаты из «Дяди Вани» Чехова: они звучат и на сцене во время репетиций, и в салоне машины режиссера, а потом и исполнителя главной роли. Конечно, эта пьеса рядовым читателям и зрителям не так известна, как «Вишневый сад» или «Чайка», написанные драматургом многом позднее после поездки на Сахалин. Однако сегодня эта часть чеховского творчества доступна поклонникам кино во всем мире. Не исключено, что благодаря фильму «Сядь за руль моей машины» зрители узнают много чеховских цитат из уст азиатских актеров. Не только широко известные слова доктора Астрова о том, что «в человеке должно быть все прекрасно…», но и другие.

Основное действие фильма происходит в Хиросиме (где, кстати, герои однажды путешествуют по Мемориальному парку мира), а часть знаковых событий на Хоккайдо – в Саппоро и в небольшом придуманном городке Камидзюнитаку. Но есть в фильме упоминание о еще об одном городе – Владивостоке. Туда хочет полететь на фестиваль главный герой киноистории – режиссер Юсукэ Кафуку. Но попасть в Россию не получается из-за погодных условий. Рейс на Владивосток откладывается. Финальные минуты кинокартины происходят уже в Южной Корее.

Но прежде, чем завершится фильм, прозвучит монолог Сони ее обращением к дяде Ване о вере в человечность и важность собственной внутренней жизни: «…все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую…».

Елена Иконникова, профессор СахГУ.