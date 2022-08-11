Новая автобусная история. Реформа общественного транспорта Южно-Сахалинска должна сэкономить время и нервы пассажиров

С начала следующей недели, с 15 августа, в областном центре упраздняется автобусный маршрут № 122 между городом и селом Весточка, входящим в его административные границы. Вместо него останется только маршрут № 177, также соединяющий Южно-Сахалинск с его дальней окраиной и более протяженный.

Когда повторение не благо

Таким образом, уходит в прошлое линия-дублер, что позволяет высвободить часть подвижного состава. Это изменение можно считать видимым началом большой реформы общественного транспорта, рассказал на брифинге вице-мэр региональной столицы Виталий Данилов. Сами нововведения инициированы главой города Сергеем Надсадиным, их поддержали региональное правительство и гос­корпорация ВЭБ.РФ. Появились нужные для этого соглашения и средства.

Оптимизация линий, по которым ходят автобусы, – одна из важных составных частей реформы на колесах. Поэтому с 1 октября исчезнут маршруты № 67 (он дублирует маршрут № 19) и № 103 – он повторяет 104-й, соединяющий Южно-Сахалинск с Дальним. В него, изучив пожелания населения, внесли корректировки – теперь транспорт с улицы Горького будет сворачивать на Емельянова и доходить до Ленина.

Сюда встанет шесть автобусов большого класса, и, что важно, улица Емельянова в итоге будет полностью «закрыта» общественным транспортом.

– Всего из 43 существующих сейчас маршрутов будет 38 – уйдут те, которые дублируют друг друга, – пояснил вице-мэр. – Новые охватят участки улиц Украинской, Детской, Пограничной, Хабаровской, Железнодорожной.

Оптимизируется число автобусных остановок – их станет больше, порядка 70. Поменяется их расположение, потому что кое-где расстояния между ними достаточно большие, что неудобно для пассажиров.

По словам Виталия Данилова, изменения однозначно приведут к улучшению обслуживания южносахалинцев и гостей города. Окончательно оптимизация должна завершиться к марту 2023 года.

С 15 августа пассажиры смогут воспользоваться пересадочным тарифом по транспортной карте – то есть, выйдя с одного автобуса, полчаса ездить на других маршрутах. Эта опция заработает уже со следующего понедельника на части маршрутов, а по всему городу ее внедрят с 15 октября.

Многие оплачивают проезд банковской картой. Власти обещают, что и здесь люди смогут пользоваться беспересадочным тарифом. Сейчас, как рассказал вице-мэр, над этим работает группа специалистов – чтобы отладить подобную систему оплаты. Она окончательно наладится к 1 декабря. А пока нельзя исключать сбоев.

В целом в системе платы за проезд делается ставка на безналичные расчеты, они должны стать более выгодными, чем расчет наличными деньгами.

Первые электробусы

Обновление маршрутной сети, как и внедрение пересадочного тарифа, будет идти параллельно с заменой автотранспорта. Процесс поставки новых автобусов корректировали с учетом последних изменений, связанных с действиями недружественных стран и пр.

Но в целом город, как и планировалось, получит 147 единиц нового подвижного состава на газомоторном топливе.

– Готовы к отправке 23 автобуса большой вместимости с Ликинского завода в Подмосковье, их ждут в сентябре, – объяснил вице-мэр. – Остальные 124 классом поменьше сегодня уже в процессе сборки на заводе Волгабас во Владимире. Начало поставок ожидаем в ноябре. С учетом дальнего расстояния завершиться все должно в январе 2023 года. В 2024 году в новое помещение на улице Воздушной, 18 должен переехать автобусный парк, проект прошел госэкспертизу.

Новый подвижной состав оснащен кондиционерами, системами видеонаблюдения и контроля числа едущих в салоне. Низкий пол позволяет ездить в них маломобильным гражданам.

Отдельно в этом списке обновок – невиданные доселе электробусы, всего их появится 105 единиц к 2024 году. Им определено 8 маршрутов из 38. Для них появятся помещения для техобслуживания, стоянки между сменами. На конечных остановках обустроят инфраструктуру для подзарядки – это Лиственничное, Северный городок в Новоалександровске, восточная часть улицы Украинской и пр. Первая партия этой техники придет до конца нынешнего года.

Несмотря на то, что затраты на этот транспорт выше, чем на обычные автобусы, на пассажирских тарифах это не скажется, уверяют в администрации города.

Не билетом единым

Синхронно с обозначенными изменениями начинает действовать новая схема управления пассажирскими перевозками.

Городская власть с бизнес-структурами создала единого оператора перевозок. Его задача – грамотная организация, направленная на то, чтобы люди не томились в ожидании автобуса на остановках, подчеркнул Виталий Данилов. С появлением этого игрока меняется система оценки работы автотранспортников и расчета получаемых доходов. Отталкиваться здесь привыкли от выручки, которой распоряжается перевозчик.

Собрав приличную сумму в час пик, некоторые водители сходили с линии – не было интереса работать вечером, когда пассажиров становится мало. Теперь же появляется другая точка опоры: деньги от продажи билетов станут поступать в распоряжение оператора, который оценивает, как соблюдалось расписание (автобусы должны быть в работе с раннего утра и до ночи), сколько времени транспорт находился на маршруте, сколько километров по нему прошел и пр. От этого будет зависеть и доход.

Одним словом, количество проданных билетов уже не будет здесь единственным определяющим критерием заработка.

За невыполнение расписания, сход с линии по неуважительной причине предусмотрены штрафы. У транспортных компаний появляется стимул работать на пассажира.

Таким образом власти берутся гарантировать горожанам, что автобусы теперь начнут ходить, исходя из общественных, а не только ведомственных интересов. Город также обещает улучшить работу электронных табло на остановках, которые показывают, сколько ждать тот или иной маршрут.

Пространство пересадки

Еще одна важная составляющая реформы – реконструкция привокзальной площади, которая уже началась. Она позволит создать там транспортно-пересадочный узел, чтобы люди с поездов не шли до автобусной остановки 700 метров, а садились на общественный транспорт прямо возле вокзала и могли уехать в любой конец города.

Это будет удобно и тем, кто следует в обратном направлении, имея на руках железнодорожный билет. По словам руководителя АНО Центр развития городской среды «Наш город» Василия Вишневского, первый этап реконструкции завершится в сентябре, на площадь будут заходить маршруты ¹ 19, 20, 28, 62, 63, 9, 81. Полное завершение работ запланировано к концу октября. На привокзальном пространстве предусмотрено 25 парковочных мест, еще по 5 – 10 с северной и южной стороны.

Кроме того, парковка есть еще неподалеку, на улице Карла Маркса. По соседству планируется еще одна на 100 мест, на улице Вокзальной. Сейчас этот вопрос на стадии переговоров с РЖД.

Ну и еще один значимый элемент реформы общественного транспорта – выделенные для него полосы. Они появились в городе с середины июня на улице Сахалинской (от ул. Ленина до Холмского шоссе) – перераспределение выполнили за счет сужения существующих полос.

С первых чисел августа в Южно-Сахалинске появился первый адаптивный светофор на перекрестке улиц Фархутдинова и 1-й Октябрьской. Он работает по технологии индуктивно-петлевых детекторов, которые позволяют контролировать потоки и направлять работу на самое загруженное направление. Следующий на очереди – перекресток Холмского шоссе и улицы Ударной. Такие умные регулировщики заработают по всему городу и помогут избавиться от пробок, а значит, сэкономить время горожан.

Евгений АВЕРИН.

Возьмите на заметку

С 1 января 2023 года проезд на общественном транспорте Южно-Сахалинска будет стоить 26 рублей. Это одна из самых низких цен на ДВ. В Хабаровске и Владивостоке, например, стоимость проезда от 35 рублей.

Справка

Телефон колл-центра единого оператора перевозок в Южно-Сахалинске 55-65-15. Он начнет работать с 15 августа.

Кстати

Адаптивные светофоры сооружаются по муниципальным контрактам. Новые объекты в дополнение к уже указанным должны заработать также по следующим адресам:

Холмское шоссе – улица Транзитная;

улица Дружбы – улица 2-я Железнодорожная;

улица Ленина – улица Емельянова;

улица Алых роз – улица Ударная;

улица Сахалинская – улица Железнодорожная;

улица Сахалинская – улица Вокзальная;

улица Сахалинская – улица Ленина;

улица Сахалинская – улица Амурская.

Эти перекрестки определили на основе анализа дорожной ситуации, интенсивности распределения транспортных потоков.