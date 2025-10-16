Новая экспозиция — юбилейный дар волонтёров-нефтяников Сахалинскому ботаническому саду

Отмечая добрыми делами 30-летие проекта «Сахалин-1», волонтёры АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» вместе с сотрудниками Сахалинского ботанического сада – отдела Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН – создали новую экспозицию. Она станет ещё одной достопримечательностью в одном из самых популярных мест отдыха Южно-Сахалинска и ещё много лет будет радовать его посетителей.

На площадке с живописной горкой сотрудники компании расселили можжевельники, несколько сортовых елей и горных сосен. А ещё – гортензию, рододендрон, сортовой клён, ветреницу многолетнюю, барбарис, иву пурпурную, пион и реликтовое ярко цветущее деревце – багряник китайский.

Часть редких растений, которых не было в коллекции сада, компания приобрела в одном из питомников юга острова. Некоторые экземпляры учёные вырастили сами или привезли из Приморья. В перспективе коллекция, как и задумано, будет пополняться различными видами багряника. Эти роскошно цветущие деревья станут основой экспозиции.

Под каждое растение в трудном каменистом грунте одни волонтёры делали лунки, иногда с помощью кайла. Другие на тачках подвозили дерновую и лёгкую землю. И такой смесью с добавлением комплексного удобрения засыпали дно ям, чтобы посадки прижились. Мужская сила потребовалась, чтобы украсить ландшафтную композицию крупными камнями. И каждый валун обрёл своё место и эффектный для созерцания ракурс.

– Сейчас мы создаём канву экспозиции, – пояснил сотрудник ботанического сада Дмитрий Лебедев. – Весной высадим луковичники, флоксы, и здесь будет очень красиво.

Чтобы экспозицию можно было расширять в будущем, ещё одна группа волонтёров получила нелёгкое задание выкорчевать густые заросли дикого шиповника и малины. Корни у них оказались глубокими и цепкими. Однако, как ни сопротивлялись натиску волонтёров колючие монстры, они всё же сдались… Учёный Виктор Шейко так оценил работу «корчевателей»: все работали прекрасно, создали задел для весенних посадок редких экзотических растений.

Примечательно, что сотрудничеству АО «Сахалинморнефтегаз – Шельф» с ботаническим садом уже десять лет. Ежегодно здесь проходят субботники и трудовые десанты, преображающие живописную территорию. Добровольные помощники приходят сюда семьями, с детьми и трудятся с удовольствием.

Такие волонтёрские акции приносят пользу не только обществу, но и организациям, которые поддерживают своих сотрудников в добрых начинаниях. Во время акций специалисты из разных подразделений знакомятся, лучше узнают друг друга. В дальнейшем это хорошо сказывается на основной работе. Отлаживаются горизонтальные связи, становится проще решать рабочие вопросы.

– Отмечая любое знаковое событие, мы стремимся оставить память о нём не только в своём профессиональном кругу, но и в сообществе, в котором живём, – рассказывает сотрудник компании Маргарита Цой. – Наш прекрасный город с каждым годом хорошеет, и мы принимаем в этом участие. Приезжаем сюда облагораживать, убирать территорию сада, ухаживать за этим прекрасным местом. Когда видишь красивый результат труда, ощущаешь радость и моральное удовлетворение. Мы работаем на будущее.

Учёные признательны и благодарны партнёрам ещё и за помощь в развитии инфраструктуры ботанического сада. Как сообщил его директор Александр Кордюков, к примеру, проект компании «Создание тропы познания» существенно повлиял на развитие дорожно-тропиночной сети в восточном направлении. Посещаемая территория сада увеличилась с 6 до 18 гектаров.

Впрочем, уточняет Дмитрий Лебедев, посещаемость для учёных не главное. Ведь сад не общественное пространство, а научное учреждение, филиал ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук. Здесь проводится множество разновекторных исследований флоры.

Через несколько часов ударного труда новое экспозиционное пространство обрело зримые черты. И пришло время установить памятную табличку с таким текстом: «Благоустройство территории произведено сотрудниками АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» в честь 30-летия проекта «Сахалин-1». Возле неё весёлая и дружная команда волонтёров и запечатлелась перед чаепитием.

Людмила Степанец.

