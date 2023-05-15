Новая форма – современное содержание. Сахалинские школы проходят комплексную модернизацию, чтобы стать более современными и комфортными для детей и педагогов

В южно-сахалинском лицее № 1 радостное событие – началась комплексная модернизация учреждения, а это означает, что к началу следующего учебного года лицей предстанет обновленным.

К 1 сентября преобразятся холл, рекреация, приступит к работе Центр детских инициатив. Поскольку руководство планирует развивать различные новые направления образовательной деятельности, такие как театр, медиа-центр, – появится много нового оборудования, а также «мягкие» зоны, зоны коворкинга и многое другое.

На первом этапе капитально отремонтируют внутренние инженерные сети – водопровод, системы канализации и отопления. К 15 августа эту работу планируется завершить.

– Событие для всех нас долгожданное, – поделилась радостными эмоциями директор лицея Ольга Меркулова. – Лицеисты активно участвовали в проектной деятельности, сами придумывали оформление кабинетов, даже выбирали цветовую гамму мебели. Активно подключились и родители – проверяли проектно-сметную документацию по капремонту. Молодые педагоги с нетерпением ждут, когда прибудет новейшая мультистудия, а опытные готовятся к работе на современном оборудовании для уроков по физике, химии, биологии и другим предметам.

Все эти преобразования стали возможны благодаря участию в проектах «Молодежный бюджет», «Модернизация школьных систем образования» (одно из направлений Народной программы «Единой России». – Прим. ред.). Кроме того, благодаря помощи партнера лицея «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» новое оформление получит стена холла учреждения.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в ходе инспекционной поездки отметил важность синхронизации действий структурных подразделений, ответственных за ход ремонта на объекте. Кроме того, необходимо учесть ветхость действующих сетей и усилить контроль за качеством ремонта.

– Целью преобразования является не только внешнее обновление, но и модернизация многих внутренних процессов, когда созданы все необходимые условия для обучения и развития детей, – подчеркнул Сергей Надсадин. – Библиотека, актовый, зал, многие другие пространства после обновления будут отвечать запросам современной системы образования.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

Программа «Модернизация школьных систем образования» реализуется в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. В ее рамках в 2023 году в Южно-Сахалинске капитально отремонтируют четыре образовательных учреждения: школу № 3, лицей № 1, школу № 5 и гимназию № 2. В школе № 3 имени Героя России Сергея Ромашина, например, отремонтируют кровлю и фасад, оснастят современным оборудованием кабинеты. Заработают центр детских инициатив, включающий зону для работы и медиа-центр, а также школьный интерактивный музей. А еще появится школьное кафе. Развитие системы образования и ремонт школ – одно их ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на особом контроле мэра города.

В области действует региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Сахалинской области», рассчитанный на период 2021 – 2026 гг. По итогам 2022 года модернизировано 14 учебных заведений, в 2023 году их будет 12, а за весь период – 50 школ региона.

В масштабах всей страны по программе «Модернизация школьных систем образования» в общей сложности будет отремонтировано 7300 школ. Обширная программа включает не только капремонт и обновление школьной инфраструктуры, но и подготовку с повышением квалификации учителей. При министерстве просвещения России создан федеральный штаб родительского общественного контроля, призванный помогать регионам в реализации программы.