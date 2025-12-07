Новая газовая котельная обеспечивает теплом жителей села Чапаево

В селе Чапаево Корсаковского района завершилось строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной мощностью 4,5 МВт. Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы.

Одновременно новый объект обогревает 22 многоквартирных дома, общеобразовательную школу и детский сад. Это позволило отключить старую угольную котельную.

— В островном регионе идет планомерный перевод коммунальной энергетики на экологически чистое топливо, — сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. — В этом году на смену угольным котельным пришли 11 газовых объектов энергетики в Долинском и Корсаковском районах. Это самым непосредственным образом сказывается на качестве жизни людей. Теплоснабжение становится более стабильным. А в воздухе оказывается меньше угольный пыли и сажи

Котельная в Чапаево в зависимости от погодных условий автоматически регулирует количество и температуру теплоносителя, поступающего потребителям. Постоянное присутствие рабочего персонала не требуется.

— В ближайшее время завершим пуско-наладку и продолжим обогревать Чапаево, – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

СПРАВКА

В 2025 году продолжалось строительство газовых котельных в Долинском, Корсаковском, Поронайском, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Анивском и Макаровском районах. По мере готовности распределительных газопроводов будут переведены на экологически чистое топливо объекты в Холмском, Смирныховском, Томаринском и Невельском муниципальных округах.