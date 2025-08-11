Новая космическая достопримечательность Сахалина готовится к вводу в эксплуатацию

– В мае все антенные сооружения трассового измерительного пункта в Поронайске прошли автономные испытания с проверкой технических характеристик, работы машин, механизмов, аппаратуры, – говорит руководитель проекта «Сахалин» дирекции космодрома «Восточный» Евгений Северин. – Сейчас ведётся подготовка к пусконаладочным работам, испытаниям технологического оборудования, назначенным на сентябрь.

Запланирована совместная работа всего перечисленного с унифицированным технологическим модулем, взаимодействие всех систем в комплексе. Следующий этап – ввод в эксплуатацию.

Аппаратура, установленная на объекте, и в конце прошлого года контролировала запуски с космодрома «Восточный», и сейчас делает это в тестовом режиме.

У Роскосмоса большие планы развития, в том числе и по строительству новой орбитальной станции. Планируется построить аналогичный пункт в якутском Тикси.

– Сам космодром «Восточный» развивается, сейчас на нём строится площадка для запуска «Ангары», а в перспективе космодром станет основным в стране. Справится ли поронайский трассовый измерительный пункт с возрастающими нагрузками? Думаю, да, – говорит Евгений Северин.

Он отмечает, что строительная миссия с вводом объекта завершается, пункт перейдёт в ведение эксплуатирующей организации. Процесс ввода в эксплуатацию такого ответственного объекта основательный, со множеством экспертиз. Это требует времени, но и вполне оправданно, ведь ни на миллиметр нельзя «промахнуться»!

Сколько человек уже было занято в процессе строительства? Такую статистику здесь не ведут, ведь основная масса работников числится у подрядных организаций. Посчитать сложно, но не одна сотня человек, это точно. Сейчас на объекте работают прикомандированные специалисты.

В дальнейшем на постоянной основе будут работать 50 – 70 человек, а во время запусков, с командированными, численность персонала может возрастать до 100 человек.

О возможности трудоустройства. Здесь особенно востребованы специалисты в сфере IT-технологий, радиоинженеры. Жителям Сахалинской области при трудоустройстве отдаётся предпочтение, при необходимости для них организуют обучение. Главное – наличие базового образования, – сказал Евгений Северин.

Кстати, о кадрах. В конце прошлого года на Сахалине побывала группа специалистов Роскосмоса. Они проконтролировали ход строительства и обсудили с региональным правительством, профильными министерствами кадровый вопрос. Зампред областного правительства Вячеслав Аленьков видит выход в том, чтобы перенимать опыт у коллег с космодрома «Восточный», приглашать опытных специалистов и взращивать свои кадры.

В числе партнёров регионального правительства солидный вуз – МГТУ им. Баумана. Поэтому есть возможность обсудить с ним вопрос специальной подготовки студентов для космического объекта в Поронайске. Помимо этого, отличные возможности для развития соответствующих программ вскоре появятся на базе студенческого кластера СахалинТех.

Власти региона рассчитывают, что создание на острове редкого объекта Роскосмоса поспособствует развитию не только отечественной космической отрасли, но и экономики островной области. Ведь появятся новые высокотехнологичные рабочие места и инвестиции.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Информация в тему

Трассовому измерительному пункту «Сахалин», к созданию и строительству которого холдинг «Российские космические системы» приступил в 2022 году, предстоит координировать и контролировать запуски ракет-носителей с космодрома «Восточный». На площадке в 12 гектаров расположились унифицированный технологический модуль, куда будет поступать и обрабатываться информация с девяти высокочувствительных антенн, здания и сооружения для обработки телеметрических параметров с ракетоносителей.

По теме: