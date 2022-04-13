Новая мера поддержки поможет островным предпринимателям в условиях санкционного давления

Информация о программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства озвучена на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности.

Оператор программы – Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Сегодня бизнес может получить кредит по ставке – от 7,5 процента годовых для среднего предпринимательства и от 9 процентов – для малого.

Деньги должны пойти на строительство, покупку или обновление производственных зданий и сооружений, станков. Их можно также направить на пополнение средств предприятий, вложенных в производство, и рефинансирование ранее полученных кредитов.

— Островной бизнес должен работать. Это касается не только отраслей, которые являются основным источником поступлений в бюджет. Важно помочь тем, кто производит и продает продукты питания для жителей области, обеспечивает бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры, создает рабочие места, — сказал губернатор Валерий Лимаренко.

В рамках программы стимулирования кредитования используется так называемый «зонтичный» механизм поручительств, уточнил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. Если у предпринимателя не хватит залога для получения финансирования, гарантом перед банком могут выступить Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и Фонд развития предпринимательства.

Также участники совета по инвестиционной деятельности изучили вопрос о площадках перспективного жилищного строительстве в проекте плана генерального развития Южно-Сахалинска. По оценке разработчиков – института Генплана Москвы и департамента архитектуры и градостроительства областного центра, в 2042 году численность населения города достигнет 360 тысяч человек.

Это связано с реализацией крупных инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности, переработке леса, производстве строительных материалов, в транспортной сфере в Южно-Сахалинской агломерации. Массовое жилищное строительство разворачивается в северной части областного центра.

На площадках «Уюн» и «Северный городок» будет построено соответственно 300 и 500 тысяч квадратных метров жилья вместе с необходимыми социальными объектами. Предусматривается застройка и в южной части города.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, дополнительную информацию о программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства можно получить по телефону: 8 800 222 0123 (Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»).