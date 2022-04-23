Новая реальность. Педагог и VR-разработчик «оживил» граффити Южно-Сахалинска

Кирилл Андриянов – педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум», МАОУ Гимназии №3 и VR&AR-разработчик. Мужчина обучает школьников программированию. А недавно он с помощью специальной программы наложил эффект дополненной реальности на маяк Анива, утку мандаринку и кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя».

— AR-эффекты хорошо реализуются на плоских поверхностях и чем ассиметричней рисунок, тем трэкинг (отслеживание) будет лучше, — рассказал Кирилл о выборе объектов. — Граффити, в отличие от тех же бумажных маркеров или табличек не стираются, не загрязняются, вандалы не портят. И их всегда можно найти в любую погоду, снегом не занесет.

«Оживлять» фасады Кирилл начал в прошлом году. Сегодня к трем прошлогодним изображениям добавилось еще столько же. На Сахалине много граффити. Программисту было бы интересно поработать со всеми. В будущем, он думает заменить эффекты на другие, либо обновлять их со временем.

— Я занимаюсь виртуальной и дополненной реальностью с 2018 года, — рассказал Кирилл Андриянов. – Это направление все больше набирает популярности и развивается. Информационные технологии всегда будут востребованы в современном прогрессивном государстве. Они как вторая нефть.

Кстати, фасады появились в областном центре за последние несколько лет, в том числе благодаря фестивалям «Утро Родины» и «Южный стрит». Уличные художники создали шедевры в кратчайшие сроки.

Дарина Деревягина.