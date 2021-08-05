Новая схема движения. В Южно-Сахалинске на ул. Сахалинской появятся два временных кольцевых перекрестка

В ночь на 6 августа в Южно-Сахалинске изменена схема движения на ул. Сахалинской, здесь появятся два временных кольца. Такое решение принято в связи с проведением капитального ремонта на ул. Ленина.

Для обустройства кольцевых развязок было ограничено движение на ул. Сахалинской от ул. Амурской до ул. Вокзальной и по ул. Крюкова в районе перекрестка с ул. Сахалинской с 21.00 5 августа до 7.00 6 августа.

В связи с проведением капитального ремонта ул. Ленина и полным ее перекрытием от ул. Сахалинской до ул. Дальней у автомобилистов будет отсутствовать проезд с ул. Ленина на ул. Милицейскую. Для перераспределения транспортного потока с ремонтируемого участка ул. Ленина, который пойдет по ул. Крюкова, и обеспечения беспрепятственного выезда с этой улицы на Сахалинскую разработана временная схема движения на период проведения дорожных работ. На двух перекрестках – ул. Ленина и ул. Сахалинской, ул. Сахалинской и ул. Крюкова – в ночь на пятницу обустроят два кольца.

Это также позволит сбалансировать движение на перекрестке ул. Ленина и ул. Сахалинской.

В «Центре развития городской среды» проработали три варианта моделирования дорожной ситуации, связанной с полным перекрытием участка ул. Ленина:

– текущая ситуация;

– установка светофора на перекрестке улиц Крюкова и Сахалинской;

– организация кольцевого движения на перекрестках ул. Сахалинской с ул. Ленина и ул. Крюкова.

– Оказалось, что схема кольцевого движения обеспечит минимальные задержки транспорта и эффективность передвижения на данном участке, – уточнил директор «Центра развития городской среды» Василий Вишневский. – При трех разных сценариях мы задали одинаковую интенсивность движения, число автомобилей и пешеходов, и сравнили, как организация дорожного движения влияет на пробки.

Конечно, на некоторых участках снизится скорость проезда по улице Сахалинской, но в целом установка колец значительно улучшит текущую дорожную ситуацию, обусловленную ремонтом на улице Ленина.

Если установить светофор на ул. Крюкова, то на ул. Ленина при движении на север – перед перекрестком с ул. Сахалинской – будет образовываться 400-метровая пробка. Установка кольца уменьшает затор до 100 метров.

По завершении ремонтных работ на улице Ленина (к 1 сентября) предусмотрено возвращение сценария дорожного движения к текущему.

Новая схема движения на ул. Сахалинской с кольцевыми развязками должна начать работу в 7.00 6 августа, автомобилистов просят быть внимательными на данном участке.

Виктор ГОРОДОВ.