Новая схема мошенничества – биржевой фишинговый сайт

Заработком иностранной валюты на бирже начали завлекать сахалинцев мошенники. 34-летнему жителю  Горнозаводска аферисты предложили  открыть счет на фишинговом сайте, внешне неотличимого от настоящего,  и перевести в личный кабинет 67 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
Поверив в то, что,  после первоначального взноса  можно будет  играть на колебаниях курса валют, начинающий финансист деньги перевел. И, понятно, тут же их потерял. Сайт и мошенники  растворились во всемирной паутине.

УМВД России по Сахалинской области обращает внимание граждан: телефонный звонок позволяет манипулировать человеком при разговоре, но при таком общении можно разоблачить мошенника правильным вопросом. Цель мошенников – заставить собеседника передать свои денежные средства «добровольно». Чтобы противодействовать обману, достаточно знать о существовании мошеннических схем и в каждом случае, когда от Вас будут требовать перевести сумму денег, задавать уточняющие вопросы.

Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные вопросы, отпугнут злоумышленников.

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