Новая схема мошенничества – биржевой фишинговый сайт

Заработком иностранной валюты на бирже начали завлекать сахалинцев мошенники. 34-летнему жителю Горнозаводска аферисты предложили открыть счет на фишинговом сайте, внешне неотличимого от настоящего, и перевести в личный кабинет 67 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Поверив в то, что, после первоначального взноса можно будет играть на колебаниях курса валют, начинающий финансист деньги перевел. И, понятно, тут же их потерял. Сайт и мошенники растворились во всемирной паутине.