Новая школа искусств в Аниве празднует новоселье

В современной школе искусств будет учиться 370 детей. В трехэтажном здании кроме учебных классов большая библиотека, два зрительных зала на 450 зрителей.

В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Валерий Лимаренко, который посетил с рабочей поездкой Анивский район, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Комфортная жизнь – это не только хорошее жилье и благоустроенный двор, это еще и широкие возможности для образования и творчества. Юные анивчане теперь обрели новую, светлую и просторную школу, где смогут писать картины, петь песни, играть на музыкальных инструментах, примерять на себя разные роли. Мы уделяем большое внимание сфере культуры на островах. Мы обустраиваем новые галереи и мастерские для художников. Талантливые сахалинцы в Академии Ларисы Долиной учатся выступать на большой эстраде. Уверен, что учеников и выпускников анивской школы искусств ждет большое творческое будущее, – сказал Валерий Лимаренко.

На первом этаже здания, состоящего из трех блоков, разместился малый зал на 100 мест и большой концертный зал на 350 мест, костюмерные, артистические, театральные классы и ряд технических помещений. Крыльцо главного входа выполнено с широкой галереей, которую планируется использовать как эстраду для проведения массовых мероприятий на площадке перед школой.

На втором этаже оборудованы административные помещения, классы живописи и рисунка, истории искусств, компьютерной графики, хореографии и скульптуры, помещение для обжига глины, фондохранилище, большая библиотека. На третьем этаже – классы музыкально-теоретических занятий, музыкальной информатики, классы по направлениям — духовые, клавишные и струнные инструменты, народного и академического пения, хоровой класс, класс камерного оркестра.

– Раньше мы занимались в двух зданиях. Театральное отделение находилось в одном, а музыкальное – на другом конце города. Так мы ютились шесть лет и собирались вместе только на отчетных концертах. Наконец, дождались новую школу. Условия здесь отличные! В кабинетах все оборудовано. Заходи и твори! Мы очень довольны, – поделилась своими эмоциями преподаватель хоровых дисциплин Анастасия Шилова.