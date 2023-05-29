Новая улица появится на карте города. Объект будет сдан к 1 сентября

Мэр областного центра Сергей Надсадин в ходе инспекционной поездки в южной части города проверил, как идет строительство улицы Просвещения.

Протяженность улицы порядка 640 метров. Подрядной организацией выполнены работы по отсыпке дорожного полотна, устройству водопропускных труб, укладке сетей связи. Согласно графику, объект должен быть сдан не позднее 1 сентября этого года.

В ходе выездного рабочего совещания глава города отметил, что объект имеет важное значение для нового района. Улица Просвещения обеспечит транспортными связями расположенный здесь новый жилой комплекс с улицей Ленина и проспектом Мира.

Практически все дома здесь уже заселены и следует обеспечить необходимые условия для комфортной жизни горожан.

– В перспективе на территории комплекса планируется построить школу и детский сад. Район развивается. Необходимо проработать вопросы благоустройства, логистических связей, удобных пешеходных зон. Важным этапом станет строительство здесь улицы Просвещения, – отметил Сергей Надсадин.

Посмотрел глава города и как ведутся работы по текущему ремонту двора по ул. Поповича, 59. Сегодня подрядчик выполняет здесь подготовительные работы, после чего приступит к асфальтированию. Всего ООО «ЖЭУ-2» подала заявки на ремонт 45 дворов.

Активность в этом году проявили практически все управляющие компании Южно-Сахалинска. Планируется выполнить текущий ремонт на территории более 605 дворов. Масштабные работы стали возможны благодаря поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.

Программа по текущему ремонту доказала свою эффективность, это инструмент, который позволяет поддерживать в нормальном состоянии дворы до капитального ремонта.

Заявки на текущий ремонт дворовых проездов могут подавать как управляющие компании, так и ТСЖ. Специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства готовы оказать всю необходимую помощь в оформлении и подготовке документов. Информацию можно получить по телефонам: 300-882 (доб. 10), 300-464 (доб. 5).