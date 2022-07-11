Новая жизнь сетей и конструктивов. В области стартовал очередной сезон капитального ремонта многоквартирных домов

Работы по обновлению или полной замене конструктивных элементов, инженерных сетей пройдут в 141 постройке, их стоимость составит 1,7 млрд рублей, сообщил руководитель Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов области (ФКР) Евгений Михлик.

Это меньше, чем в прошедшем году – тогда, согласно статистике, затраты составили 1,9 млрд рублей, в общей сложности отремонтировали 413 конструктивов 229 жилых домов. Отчасти такое уменьшение связано с тем, что удалось избавиться от болевых точек, то есть исправить техническое состояние самых проблемных строений.

Теперь на очереди здания, где сложность ремонта поменьше. В домах, где меняли системы теплоснабжения, появились узлы учета тепловой энергии с регулированием по погоде, что позволяет экономно расходовать ресурсы. Лидерами по объемам капитального ремонта по-прежнему остаются Южно-Сахалинск, Холмский и Корсаковский районы.

Из областного бюджета на все эти цели выделяется треть от плановой стоимости – 636,9 млн рублей. Средства собственников квартир составят 1 млрд 66 млн рублей, а 213,5 млн рублей – муниципальные субсидии.

Первое время – а Фонд капитального ремонта действует с 2014 года – жильцам приходилось сталкиваться с некачественно сделанными работами и недобросовестными подрядчиками, которых заботило только получение денег.

Защитные меры приходилось вырабатывать, что называется, на ходу. Структуры, получившие негативную репутацию, в дальнейшем получали от ворот поворот. Юристы фонда через суд добивались расторжения договоров.

– Как следствие – в прошлом году проблем с недобросовестными подрядными организациями у нас не было, – пояснил Евгений Михлик. – Работы выполняли организации, которые не первый год сотрудничают с фондом капремонта и знают наши требования. Случаи расторжения договоров стали единичными.

Хорошее подспорье – разработанный специалистами ФКР альбом типовых технических решений для капремонта конструктивных элементов жилья. Он содержит варианты для всех серий домов, облегчает жизнь специалистам и позволяет избежать ненужных трат.

Нововведение нынешнего года – возврат взносов за капремонт жилья, где менее 5 квартир. Их исключили из региональной программы по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, а жильцов полностью освободили от уплаты. Чтобы вернуть внесенные раньше средства, им необходимо предоставить в адрес фонда капремонта копию документа, удостоверяющего личность собственника, и выписку из ЕГРН.

На нее, по словам Евгения Михлика, нужно обратить особое внимание. Справка должна быть выдана не ранее чем за 30 дней до даты оформления заявления. Нередко жители предоставляют документ с истекшим сроком, что становится причиной возврата заявления.

Если собственников квартиры несколько, необходимо предоставить документы каждого из них. Если квартира в долевой собственности, то заявление предоставляет хозяин каждой доли; если в общей совместной – одно заявление с подписями всех собственников. От имени несовершеннолетних заявление вместе с копией свидетельства об их рождении и реквизитами подают их законные представители.

Решение о возврате взносов выносят в течение пяти рабочих дней. Если ответ положительный – средства переводят на счет в течение 20 дней. Более подробную информацию можно найти на сайте Фонда.

В целом же темпы капитального ремонта на Сахалине и Курилах позитивно оценили в Фонде содействия реформированию ЖКХ России.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Справка

Средства областного бюджета составляют 33% от плановой стоимости работ по капремонту.

56% – средства собственников.

2% – субсидии МО.

Кстати

Традиционно лидерами по объемам кап­ремонта будут г. Южно-Сахалинск (54 дома), Холмский район (11 домов), Корсаковский район (11 домов).

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области является некоммерческой организацией.