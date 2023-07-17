Новая зона притяжения. Улица Горького в Южно-Сахалинске в районе ботанического сада продолжит преображаться

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание по вопросам дальнейшего благоустройства и улучшения архитектурного облика ул. Горького на участке от ботанического сада до ул. Пуркаева.

Работы по модернизации и благоустройству территории ботанического сада начались в сентябре 2022 года. Учреждение выиграло муниципальный грант в конкурсе проектов по формированию архитектурно-художественного облика Южно-Сахалинска. На сегодняшний день установлено новое ограждение в растительной тематике, гармонично вписавшееся в природный ландшафт и существенно изменившее облик ул. Горького.

Вместе с вице-мэрами Андреем Ковальчуком, Алексеем Римшей, руководителями профильных структур муниципалитета Сергей Надсадин ознакомился с ходом работ. Продолжаются благоустройство входной группы, обустройство экологических троп и пешеходных дорожек на территории сада. С восточной стороны ул. Горького вдоль ограждения разбиты новые клумбы, обновлен газон. Ранее здесь демонтировали опоры воздушных линий электропередачи с обустройством подземных коммуникаций, что позволило значительно преобразить одну из центральных улиц города. Проект поддержан губернатором Валерием Лимаренко и правительством Сахалинской области.

– Наша задача – сделать ботанический сад и территорию южнее него новой зоной притяжения для горожан и гостей Южно-Сахалинска. Сегодня обсуждаем проект, который связал бы едиными архитектурными решениями сквер Ждакаева, восточную сторону ул. Горького в районе ботанического сада и альтернативную входную группу комплекса «Горный воздух», обустройство которой предполагается в данном районе. Для молодежи планируем разместить скейт-парк, для горожан – прогулочную зону. Сейчас рассматриваем различные архитектурно-планировочные решения, которые обязательно представим нашим горожанам, – подвел итоги выездного совещания Сергей Надсадин.

Как уточнил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Ефанов, при разработке концепции необходимо учесть, что земельные участки находятся в разной собственности – федеральной, региональной, муниципальной. Будет проведена серия совещаний со всеми заинтересованными сторонами для выработки единой концепции. Работа в этой части города сложная с точки зрения рельефа и увязки между собой различных функций существующих и будущих общественных пространств.

По задумке архитекторов с ул. Горького можно будет пройти через ботанический сад и биатлонный комплекс на территорию «Горного воздуха» и насладиться природным маршрутом, пролегающим через пешеходные дорожки дендрария. Единую архитектурную концепцию развития и благоустройства данного участка ул. Горького, который должен стать частью новых пешеходных и туристических маршрутов Южно-Сахалинска, планируют разработать в этом году, сообщила пресс-служба администрации города.