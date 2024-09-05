Новоалександровску – 140!

День рождения отметил самый большой планировочный район областной столицы, в XIX веке называвшийся Поповскими Юртами.

По такому случаю был устроен красочный праздник с насыщенной программой. Перед публикой, собравшейся перед центром народного творчества «Радуга», выступил ансамбль «Русский терем». Желающие могли потанцевать на дискотеке с хитами разных лет. Детвора с удовольствием поучаствовала в мастер-классах, особенной популярностью пользовалась площадка с аквагримом. Можно было сделать снимки на память в тематических фотозонах. Гуляла и пела ярмарка. Погода благоприятствовала, праздник удался!

Не забыли о старожилах: чествовали и желали здоровья Антонине Григорьевне Ярцевой, которая в следующем году отметит свое 100-летие. Поздравили и наградили золотых юбиляров семейной жизни Петра Алексеевича и Татьяну Григорьевну Гурьевых.

Новоалександровск динамично развивается, застраивается, хорошеет на глазах. В ближайшее время будет заселена многоэтажка по пер. Мичурина, куда переселятся жители из обветшавших домов. На улице Науки полным ходом строится масштабный жилой комплекс «Верба». Появился транспортно-пересадочный узел «Нова». В следующем году планируется открыть зону отдыха «Тимирязевское».