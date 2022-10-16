Новое колесо обозрения запустили в Южно-Сахалинске. Его высота 54 метра

У аттракциона 18 закрытых кабинок с кондиционером и отоплением. Вместимость каждой из них – шесть человек.

Колесо обозрения будет работать круглый год, по вечерам привлекать внимание горожан красочной подсветкой. Весь круг можно проехать за 15 минут. Стоимость билета – 350 рублей.

Для посетителей колеса оборудовали комфортную зону ожидания с кафе, диванами и лифтом.

– В павильоне есть лифт для маломобильных граждан, – рассказал владелец торгового центра «Сити Молл» Константин Резницкий. – Для них предусмотрена одна кабинка с другим открыванием дверей. Когда человек на инвалидной коляске подъезжает, колесо обозрения останавливается.

Это колесо обозрения уже второе в областной столице. Первое открылось в 2002 году в парке им. Ю. А. Гагарина. Его высота 26 метров. Длительность поездки на нем – пять минут. В отличие от нового аттракциона, на старом нельзя было кататься зимой, так как кабинки открыты и не защищают от холода.

Евгения ИЩЕНКО.