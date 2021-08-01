Новое направление. Выполнен первый авиарейс по маршруту Красноярск – Южно-Сахалинск – Красноярск

Авиационное направление улучшит доступность перелетов с Сахалина на материк в сезон отпусков.

– Сейчас нужно готовиться к тому, что к 1 сентября люди уже будут возвращаться из отпусков и, конечно, нужно было снять проблему нехватки авиарейсов. Для этого мы запустили рейс в Красноярск. Принципиально важно, что полеты выполняются, минуя Москву – а это самое загруженное направление. Красноярск – это крупный авиационный хаб, и мы рассчитываем, что он позволит сахалинцам и курильчанам без проблем вылететь на материк и вернуться домой, – отметил Валерий Лимаренко.

София Булгакова прилетела на Сахалин из Хакассии. Ее цель – познакомиться с красотами острова.

– Новый рейс очень удобен. Раньше нам пришлось бы лететь через Новосибирск с посадками в Хабаровске или Владивостоке. А теперь сели и вышли сразу в Южно-Сахалинске, – поделилась женщина.

Наталья Павлова новым рейсом летит в Красноярск к родным.

– Я очень рада, что открыли это направление. Пассажиры выигрывают и по времени, и по стоимости билетов. Пять часов, и ты уже в Красноярске. Нет никаких пересадок. Это очень удобно. Думаю, что у этого направления большое будущее, – отметила пассажирка.

Через Красноярск жители области с сегодняшнего дня могут летать в Краснодар, Сочи, Анапу, Симферополь, Санкт-Петербург и Москву, сообщила пресс-служба областного правительства. Рейсы выполняются по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Цена перелета в одну сторону – от 5590 рублей.

Виктор МАЛЫШЕВ.