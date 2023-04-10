Новое ограждение ботанического сада теряет свою декоративность

Восьмой месяц миновал с начала капитального ремонта ограждения территории Сахалинского ботанического сада. В сентябре прошлого года муниципальные власти сообщили, что старый бетонный забор из двух сотен плит заменят на новый, современный.

Муниципальное предприятие «Горархитектура» разработало специальный проект, по которому пролеты нового ограждения должны соответствовать растительной тематике. По мнению разработчиков, именно такой дизайн должен гармонично вписаться в пространство обновленной улицы Горького.

Заказчиком выступает Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН, а подрядчиком – ООО СК «Континент». Надзор за строительством ведут управление дорожного хозяйства и благоустройства и департамент архитектуры и градостроительства. Начало работ – 18 августа 2022-го, завершение – 30 ноября 2023-го.

Что сегодня на объекте?

Старые железобетонные плиты демонтированы. Новые железобетонные основания и опоры стоят вертикально. Примерно половина пролетов обрела то самое растительное «наполнение». Имеются в виду листы металла примерно 3-миллиметровой толщины, в которых вырезаны листья, рисунком напоминающие рябиновые.

Пролеты, расположенные южнее центрального входа, еще ждут своей очереди. Ограждение по всей длине поверху затянуто мелкой серой сеткой.

На «листьях», видимо, установленных в первую очередь, местами проявляется ржа. Металл ржавеет, оставляя рыжие потеки.

Как бы сотрудникам ботанического сада в дальнейшем не пришлось открывать каждый весенний сезон масштабным субботником с покраской ограждения по всей его площади.

Ворота на центральном входе пока остаются прежние, но, судя по проекту, их должны заменить на некое подобие новых пролетов с резными листьями.

Ботанический сад закрыт для свободного посещения со 2 ноября 2022-го по май 2023 года. Тем не менее, администрация сада приглашает желающих на экскурсии по предварительной записи и указывает контактный телефон 44-59-61.

К СЛОВУ

Из документации к тендеру следует, что начальная цена договора по этому проекту без малого 63,2 млн рублей. В ходе благоустройства на территории ботсада должны появиться пешеходные дорожки, мостики и зоны отдыха. Входную группу планируется украсить небольшие оазисы со скамейками для отдыха пешеходов, а территорию — около 3,5 километра пешеходных дорожек.

Ярослав САФОНОВ.