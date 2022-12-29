Новогодне-рождественское заливное по-сахалински

Для приготовления четырех порций потребуются: 1 голова кеты, 2 головы горбуши, примерно полкило филе красной и белой рыбы – как вариант, симы и минтая, половинка чайной ложки желатина, луковица и морковь средних размеров, немного зелени для оформления, например свежий или мороженый укроп, немного ягод брусники, лавровый лист, соль по вкусу.

Первым делом готовим декоративные вкусняшки – «солнышки» из моркови. Для этого на поверхности корнеплода делаем несколько продольных надрезов и выбираем полоски между ними. В итоге на поверхности морковки образуется несколько «ребер», она чем-то напоминает забавную шестеренку с зубцами. Дальше все просто, нужно нашинковать такую красавицу на множество «солнышек» или «звездочек».

Далее помещаем в кастрюлю рыбные головы, нарезанную морковь и целую луковицу, заливаем водой и ставим на огонь. Головы варятся до тех пор, пока не начнут разваливаться от легкого прикосновения ложкой. Самое ценное при приготовлении заливного – бульон. Он должен быть прозрачным. Процеживаем его через мелкое ситечко в другую посудину. Морковку используем для оформления блюда чуть позже.

Не дожидаясь остывания бульона, добавляем в него нарезанное ломтиками филе белой и красной рыбы, измельченный укроп, перец, при желании пол-листка лаврушки, выдавливаем зубчик чеснока, добавляем половину чайной ложки желатина и подсаливаем. Все это нагревается до кипения и кипит несколько минут, этого времени достаточно.

Остается красиво оформить блюдо. Можно на каждую порцию выделить отдельную красивую тарелку или пластиковый контейнер. Первым слоем художественно выкладываем морковь, кругляшки лимона, несколько ягод брусники. Затем дополняем натюрморт отварными ломтиками рыбного филе и, наконец, заливаем насыщенным бульоном. Даем композициям остыть и отправляем на балкон или в холодильник. Такое заливное станет достойным украшением новогоднего стола.

Примечание

Для приготовления заливного можно использовать и другую сахалинскую рыбу. Особенно ценится палтус. Лучше использовать филе белокорого палтуса – у него более плотное мясо, которое не разваривается при кипячении. Приятного аппетита!