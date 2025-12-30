Новогоднее чудо для юных сахалинцев: Кремлёвская ёлка стала реальностью!

Пятнадцать ребят из Сахалинской области, чьи отцы героически погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, получили возможность прикоснуться к настоящей новогодней сказке. Для них была организована поездка на главную ёлку страны – Кремлёвскую, ставшую воплощением заветной мечты каждого ребёнка России.

Перед отправлением в Москву юные гости встретились с министром образования Сахалинской области Анастасией Киктевой. В тёплой, дружеской атмосфере ребята читали стихи. Дети передали министру памятный подарок для губернатора, а взамен получили сладкие угощения и напутственные слова.

В столице ребят ждала настоящая сказка в Государственном Кремлёвском дворце: встречи с любимыми героями, увлекательные игры, творческие мастер-классы и, конечно же, зажигательные хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, проинформировала пресс-служба правительства региона.

– Это было просто невероятно! – поделилась впечатлениями Ксения Москаленко из Поронайска. – Я никогда не видела столько Дедов Морозов и Снегурочек сразу.

Кульминацией поездки стала премьера новогоднего спектакля «Заветные Куранты». Это волшебное представление напомнило детям о силе веры в чудо, о том, что мечты сбываются, если идти к ним, преодолевая трудности, проявляя упорство, доброту и дружбу.

Помимо Кремлёвской ёлки, юные сахалинцы смогли насладиться новогодним представлением «Морозко» в Московском цирке Никулина и полюбоваться праздничной столицей. Эта поездка стала для ребят настоящим праздником, наполненным яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями.