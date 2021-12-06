Новогоднее настроение своими руками! Очередной творческий праздник – «Ярмарка мастеров»

В Южно-Сахалинске в выставочном зале Центра научно-технической информации состоялась ярмарка мастеров, на этот раз посвященная новогодней тематике.

– К нам приходят, потому что у нас красиво, – говорит одна из организаторов ярмарки сотрудник Центра, художник и дизайнер Наталья Тикк. Устроители мероприятия решили заранее настроить сахалинцев на новогодний лад.

Из обыденной реальности можно умчаться в сказочную страну на санях Санта-Клауса. Туда можно погрузить дизайнерские новогодние елки, фигурки Деда Мороза и другие подарки. Любителям эксклюзива есть, что посмотреть. В обычных магазинах такого не встретишь.

Здесь только штучная работа.

Покупатели смогли поучаствовать в бесплатной лотерее и получить дополнительные подарки от мастеров. А Наталья Тикк вне программы по доброте душевной раздавала тыквы, выращенные на своем дачном участке.

Посетительница этого события Валентина Дроздова сказала, что восхищена работами, представленными мастерами в этом зале.

– Дед Мороз – это сказочный волшебник, от которого мы ждем воплощения своей заветной мечты, способный зачеркнуть все плохое в нашей жизни и принести в нее только радостные события, – говорит она. – А те, кто потерял эту способность, обретут ее, увидев красоту, сделанную мастерами. Они не меньшие кудесники, чем Дед Мороз, потому что создают целые неповторимые миры, где есть место самым удивительным творениям. Мне остро захотелось тоже заняться каким-то творчеством.

Постараюсь осуществить свое желание в новом году.

Валять лучше, чем валяться

Хватит валять дурака и валяться на диване, когда можно валять что-то полезное и красивое. На ярмарке я познакомился с дизайнером по войлоку и автором интерьерных картин Натальей Рубановой, которая состоит в гильдии ремесленников Дальнего Востока и входит в сахалинское объединение «Семь мастеров». Она творит сама и обучает этому других.

В том числе бесплатно пенсионеров и семьи с приемными детьми в рамках проекта «Валяем с мамой» по выигранному правительственному гранту. Кроме того, Наталья работала с трудными подростками. Общее творчество дает людям силы для жизни, наполняет ее смыслом и объединяет. Это рукоделие очень подходит для подобных целей. Наверное, не случайно в технике мокрого валяния есть термины из семейной жизни: «женитьба» и «притирка».

Художественная жилка у Натальи Рубановой присутствовала всегда, но картины она начала писать уже в зрелом возрасте. Интересно, как человек с двумя высшими экономическими образованиями, опытом работы в банковской отрасли и предпринимательстве со временем полностью переключился на хобби, которое стало профессией. Деловая сфера Наталье была интересна, но хотелось избавиться от сковывающих рамок регламентов и цифр. Вырваться на свободу ей позволяет творческий процесс.

Тем не менее, полезен любой опыт. Моя собеседница говорит, что умение анализировать, полученное на финансовом поприще, помогает ей и как свободному художнику. Кстати, и ее дочь, работающая на серьезной должности, не чужда творчеству.

Созданные девушкой картины также представлены на ярмарке. Получается художественная династия, которая успешно существует в материальном и в духовном мирах. Подобное сочетание встречается не так часто, а потому особенно ценно.

«Счастье» – первое слово, которое сказал сын Натальи, вторым произнес — «шерсть».

Наверное, эти понятия идут рядом. Возможно, в этом секрет притягательности подобного ремесла. Ребенку очень нравится этот материал. Может быть, и он заинтересуется маминым творчеством?!

– Я занималась вязанием, шитьем, декорированием, другими разнообразными творческими направлениями. Все эти навыки и знания мне очень пригодились впоследствии. Войлок я открыла 16 лет назад на выставке в Москве, где немцы познакомили меня с техникой валяния шерсти и изготовления войлока, с помощью которой можно создавать невероятные вещи самой разнообразной фактуры, чего нельзя добиться ни в одном другом виде рукоделия.

Подобный материал также дает возможность экспериментировать с цветом, формой и позволяет реализовать свои самые смелые замыслы. Причем для этого требуются лишь руки, вода, мыло и, конечно, фантазия. Это настоящая магия и волшебство. Многие культуры занимаются таким традиционным ремеслом. На Руси, например, издревле изготавливают подобным образом валенки. Я же предпочитаю делать одежду и аксессуары с применением современной, более тонкой и изящной, технологии, сочетающей войлок и шелк, – рассказывает мастер.

Войлок – это экологичный материал. В подобных изделиях комфортно чувствуешь себя в любое время года. Со своими ученицами мастерица создала коллекцию банных шапок. Как говорит Наталья, это актуально особенно для Нового года и зимы, когда очень хочется уюта и тепла. Так что, если кто-то захочет в преддверии праздника снять еще один ремейк комедии «Ирония судьбы, или С легким паром», он может обратиться к Наталье Рубановой.

Наталья – «Мастер Сахалина», это номинация областной выставки декоративно-прикладного творчества, где она стала одной из награжденных. А также победитель в номинации международного фестиваля «Шерсть и шелк» во Владивостоке, где оценили ее коллекцию палантинов «О чем говорят женщины». А весной этого года там же, в столице Приморья, она завоевала 1-е место на региональном конкурсе аксессуаров.

Сейчас художница продолжает совершенствоваться в мастерстве, готовит новую коллекцию и считает своей миссией нести людям красоту, гармонию и радость. По ее опыту, с помощью творчества можно выйти из любого стресса и кризиса. Для того, чтобы стряхнуть с себя проблемы и напряжение уходящего года, подобный опыт как никогда кстати.

Даниил ПАНКСТЬЯНОВ.