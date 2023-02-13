Новогодние малыши. В январе на островах родилось 380 детей

200 мальчиков и 180 девочек. Самые популярные имена новорожденных этого месяца – Владислав, Александр, Максим, София, Варвара и Ева. Редкие имена – Данна, Виталия, Грета, Гордей, Демьян, Роберт.

В Корсаковском районе первый малыш появился на свет 1 января. Девочке дали имя Варвара. В Анивском районе 3 января родился пятый ребенок Сергея и Веры Сливиных. Его назвали Владислав. В Охинском районе мальчик Константин родился 1 января. Он второй ребенок у Антона и Ольги Стариковских. Супруги также стали первой парой, чей брак зарегистрировали в Охинском районе в новом году.

В Долинском районе первый новорожденный появился 3 января. Иван и Кристина Нечитайловы назвали сына Владимиром.