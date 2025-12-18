Новогодние огни не зажгутся для должников

Ежедневно специалисты филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» проводят рейды среди должников за потреблённую электроэнергию. Неплательщикам ограничивают энергоснабжение, восстановить его возможно только после полного погашения долга, оплаты пени за просрочку платежей и услуги по подключению.

В прошлом месяце свыше 6 тыс. частных клиентов Сахалинэнергосбыта, имеющих просроченную задолженность в общей сумме более 53 млн рублей, получили уведомления о предстоящих ограничениях. По законодательству с момента предупреждения у должника есть 20 дней, чтобы полностью погасить долг или заключить соглашение о его реструктуризации. В противном случае в жилье неплательщика будет приостановлена подача электроэнергии.

После предупреждений более двух тысяч граждан погасили долги на общую сумму порядка 15 млн рублей. Ещё 20 граждан заключили соглашение о поэтапной выплате задолженности. В отношении остальных введены ограничения в подаче ресурса.

Общая задолженность населения региона за электрическую энергию в настоящее время превышает 525 млн рублей. Сахалинэнергосбыт вынужден усиливать меры по недопущению неоплаченного потребления электроэнергии и намерен до конца года ограничить энергоснабжение всех неплательщиков. Должников, чьё жильё оснащено интеллектуальными приборами учёта, ограничат дистанционно.

Помимо ограничений должникам грозят судебные иски и визиты судебных приставов. На прошлой неделе в г. Холмске состоялся совместный рейд специалистов Сахалинэнергосбыта и управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. Объектом внимания двух ведомств стали должники за коммунальные услуги, которые входят в Единый платёжный документ холмчан.

За время рейда посетили порядка десяти неплательщиков, долги которых составили от 20 до 200 тысяч рублей за коммунальные услуги, в числе которых электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, отопление, содержание и ремонт общего имущества, капитальный ремонт. Среди должников, к которым наведались энергетики и приставы во время рейда, оказалось двое граждан, которым за долги приставы собирались наложить арест на автомобили. Из-за угрозы остаться без транспортного средства оба неплательщика сообщили о готовности оплатить задолженность, их обязали явиться к судебным приставам в течение пяти дней.

С целью исполнения судебных решений приставы могут списать денежные средства с банковской карты должника, наложить арест на его имущество – как движимое, так и недвижимое, – начиная с телефона, бытовой техники и заканчивая автомобилем, запретить совершение сделок с недвижимостью, регистрацию и продажу транспортных средств. Также приставы вправе вынести постановление о временном ограничении выезда за границу. В связи с чем Сахалинэнергосбыт рекомендует гражданам, желающим встретить Новый год за пределами страны, проверить наличие задолженности за коммунальные услуги.

Сахалинэнергосбыт рекомендует оплатить долги до 25 декабря, чтобы избежать ограничений, судебных исков и возможности остаться без энергоснабжения в новогодние праздники.

Напомним, Дальневосточная энергетическая компания проводит акцию по списанию пени, которая позволит рассчитаться с долгами на льготных условиях. Независимо от суммы пеней по электрической энергии, они будут списаны клиентам, которые до 25 декабря 2025 года:

  • полностью погасят задолженность за электроэнергию по состоянию на 01.12.2025, в том числе оплатят текущее начисление за ноябрь 2025 года;
  • оплатят авансовый платёж в размере ноябрьского потребления.

Факт списания пеней за несвоевременную оплату будет отражён в платёжном документе за январь 2026 года. Списываются все пени, за исключением присуждённых по решению суда и находящихся в судебном производстве, а также реструктуризованной пени.

Пресс-служба филиала

ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

