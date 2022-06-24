Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 32 декабря по 8 января, сообщает Минтруда РФ. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим. В министерстве также обратили внимание, что выходные 1 и 8 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.
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