Новогодние старты. Сахалинские спортсмены продолжают успешно выступать на различных соревнованиях

Полет на лыжах

В Пермском крае завершились международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне». Его участниками были 150 спортсменов в возрасте от 8 до 13 лет из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Словакии и России.

Финальный этап состязаний прошел в Чайковском в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. А. А. Данилова.

Юноши 2008 – 2009 г. р. состязались на трамплине К65. Победителем финального этапа стал воспитанник спортшколы олимпийского резерва по зимним видам спорта г. Южно-Сахалинска Никита Беленок. Ему удались прыжки на 72 и 66 метров (240,7 балла). Серебряный призер – еще один воспитанник островного спортучреждения Дмитрий Серегин (60 + 61 м; 223,4 балла).

20-й результат показал Эльдар Коржан (51 + 47 м; 131,2 балла). На 28-м месте – Тимур Зарубин (45 + 46 м; 109,9 балла).

В общем зачете по итогам четырех этапов лучший показатель у Дмитрия Серегина (933 балла), на втором месте – Никита Беленок (906 баллов). Эльдар Коржан – на 22-м месте (627 баллов), а Тимур Зарубин – на 29-м (539,3 балла).

У девочек этой возрастной группы 19-й результат показала Алина Пак (283,3 балла).

В ТОП-15

В австрийском Обдахе начались двухдневные FIS-старты по горнолыжному спорту. Свыше 70 участников состязаются в слаломе. Среди них – члены юниорской сборной команды России.

Дмитрий Пышкин, воспитанник спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска, в первом старте занял 13-е место.

Прием «бычком»

Воспитанники областной спортшколы самбо и дзюдо начали 2022 год с соревнований в Краснодаре. Здесь прошел квалификационный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

На татами вышли спорт­смены 2008 – 2009 г. р. В весовой категории до 60 кг выступал Даниэль Бердикулов. Островной дзюдоист одержал четыре победы и заслуженно занял первое место.

– Первую схватку Даниэль выиграл болевым приемом, вторую – «бычком», в третьей провел «обратную спину с колен», а в финале одолел соперника упором на «вазари» и удержанием, – рассказал тренер Олег Богданов.

Гонки под Рождество

Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня» провели в с. Троицкое. Праздничные старты собрали свыше 270 участников из Южно-Сахалинска, Анивы, Корсакова, Долинска, Холмска, Ноглик, Охи, Магадана и Москвы.

Традиционную гонку провели в четвертый раз в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья. Любители и профессионалы боролись за медали состязаний на дистанциях от 500 метров до 20 километров в своих возрастных категориях.

Ежегодно растет не только количество участников, но расширяется и география мероприятия. В этот раз к состязаниям присоединились студенты МГУ имени М. В. Ломоносова. Юрий Шварц решил посетить Сахалин по совету друзей. Любители активного отдыха отправились в лыжный поход, посетили бухту Тихую, покатались на «Горном воздухе». А затем гости решили испытать себя на «Рождественской лыжне».

– У меня родители лыжники, и я занимаюсь с трех лет, потом тренировался в спортшколе и в университетской команде, а сейчас выступаю как любитель. В планах преодолеть 20 км и получить заряд положительных эмоций, – рассказал перед стартом Юрий.

По итогам гонки самыми быстрыми на дистанции 0,5 км стали Олег Лосев и Татьяна Калитько. 1 км быстрее всех в своих категориях преодолели Анна Диглис и Владимир Творогов. На дистанции 2 км лидерами стали Виолетта Щербакова и Ян Че. Лучшие результаты на дистанции 5 км показали Дарья Сергаева, Владислав Миронов и Юлия Завьялова.

«Золото» в гонке на 10 км завоевали Татьяна Борсакова, Наталья Львова, Елена Полякова, Александр Зотов и Даниил Нечипоренко.

– Трасса подготовлена достойно, и борьба была интересная. Сегодня старался изо всех сил. На каждых соревнования в первую очередь борюсь с самим собой, стараюсь улучшать время и двигаться вперед, – рассказал опытный спорт­смен из Охи Даниил Нечипоренко.

На самой длинной дистанции – 20 км не было равных в своих категориях Наталье Яблочниковой, Елизавете Пуненковой, Александру Шпанькову, Игорю Романенкову, Якову Леманову и Андрею Гринштейну, сообщили в областном министерстве спорта.

Призерам вручили медали, грамоты и сертификаты от спортивного магазина.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.