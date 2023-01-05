Новогодняя сказка на детском утреннике от компании «Ocean-emotions» в южно-сахалинской арт-резиденции «Маяк» обернулась скандалом

Услышав песнопения Верки-Сердючки и залихвасткое «Ще не вмерла Украина», некоторые родители поспешили увести детей с этого мероприятия. Махнув рукой на потраченные деньги — стоимость билета на детский праздник — от 3500

до 10 000 рублей.

Руководитель регионального агентства по делам молодёжи Дмитрий Смекалов (арт-резиденция «Маяк» подведомственна этой структуре) сообщил о назначении служебной проверки.

Участницы группы телеграмканала «Сахалин. Своих не бросаем», у большинства которых родные находятся на СВО, обратились с губернатору с просьбой провести проверку и принять меры.