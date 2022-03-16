Новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Оха должны запустить в июле

Такое поручение дал председатель регионального правительства Алексей Белик в ходе своей рабочей поездки в Охинский район.

Старая взлетно-посадочная полоса 1975 года постройки исчерпала свой ресурс. Сейчас авиакомпании вынуждены отправлять в Оху самолеты с уменьшенной взлетной массой. С вводом новой полосы это проблема решится – воздушная гавань на севере Сахалина сможет принимать современные суда. Существенно повысится безопасность полетов. Новая взлетка протяженностью 1600 метров на 300 метров длиннее.

– В июле все работы в аэропорту Охи должны быть завершены. Подрядчик допустил ошибку и затянул сроки сдачи объекта. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал, чтобы подрядчик устранил все за свой счет. Сейчас нарушения исправлены. Люди ждут этого объекта, дальнейшие промедление недопустимо, – подчеркнул Алексей Белик.

Реконструкция северной воздушной гавани проводится в два этапа. Первый включает строительство взлетно-посадочной полосы параллельно действующей, обустройство рулежной дорожки, патрульной дороги и ограждения по периметру.

– Эти работы фактически выполнены. Швы залиты, несколько тысяч плит уложено, сверху нанесено специальное покрытие. Сделана новая свето-сигнальная система и рулежная дорожка, – рассказал директор аэропорта Оха Евгений Подлазов.

Второй этап включает реконструкцию перрона, устройство площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, строительство аварийно-спасательной станции. Завершить весь фронт работ, включая благоустройство, должны в июле.

Отметим, на направлении Южно-Сахалинск – Оха частота полетов составляет четыре рейса в неделю зимой, и семь — летом. Максимальная стоимость билетов – 6 950 рублей в одну сторону. По маршруту Оха – Хабаровск самолеты летают четыре раза в неделю. Благодаря субсидиям из областного бюджета, максимальный тариф на перевозку пассажиров составляет 5 840 рублей.

Отметим, практику посещения муниципальных образований руководителями областного правительства ввел глава региона Валерий Лимаренко. Это позволяет лучше контролировать ситуацию в районах, а также лучше узнавать о проблемах на местах за счет прямого диалога с местными властями и жителями. Накануне первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков посетил Ногликский район, сообщает пресс-служба регионального правительства.