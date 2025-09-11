Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений на дорогах смонтировали на двух аварийных перекрёстках Южно-Сахалинска

Это пересечения улиц Комсомольская и Тихоокеанская и кольцевой перекресток Ленина – Пуркаева. Специалисты полностью закончили их установку и настройку.

Недавно работоспособность комплексов проверила комиссия из работников регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, подрядной организации, общественников.

На следующей неделе запланирована приёмка еще двух подобных комплексов на перекрестках Ленина – Пограничная и Комсомольская – Емельянова. Далее информация о цифровых дорожных стражах передадут в Госавтоинспекцию, чтобы внести их в систему контроля дорожного движения «Паутина». Ожидаемый срок запуска камер на всех четырех перекрестках – конец сентября, рассказала заместитель директора департамента автомобильного транспорта и дорожного хозяйства минтранса Сахалинской области Елена Бударина.

Фото-и видеокамеры появились на проблемных участках по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Также благодаря ему ещё раньше, заработали четыре стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на потенциально аварийных участках в Долинском, Углегорском, Корсаковском районах и в областном центре.

Сергей РЯБОВ.

Фото предоставлено министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.