Новые маршруты. В Поронайский и Смирныховский районы – на крыльях малой авиации

Еще недавно безжизненные посадочные площадки в Леонидово и Смирных в этом году обрели вторую жизнь. Туда начали летать рейсовые самолеты из Южно-Сахалинска. Пассажирам уютно – дорога по воздуху занимает чуть больше часа.

Этот воздушный мост появился в минувшее воскресенье. Самолет компании «Авиашельф» (летает под брэндом «Тайга») совершил технический рейс на посадочные площадки в обеих авиагаванях. Это дает жителям отдаленных населенных пунктов возможность быстро и с удобствами добраться до столицы островного региона и потом вернуться домой.

На техническом рейсе авиаторы уточнили особенности захода на посадку и другие летные тонкости. Посадочные площадки подтвердили готовность к приему регулярных рейсов на воздушных судах малой вместимости, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Спиченко.

– В расписании рейсы до Леонидово и Смирных появятся до конца нынешнего года, их будут выполнять два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям, – сообщил коммерческий директор «Авиашельфа» Дмитрий Тихончук. – Со следующего года, скорее всего, передвинем их на среду и субботу. Время в пути до Леонидово – примерно 1 час 10 минут, до Смирных – полтора часа.

Пока не смонтируют специальные служебные модули, для удобства пассажиров регистрацию и досмотр будут вести в Поронайске на железнодорожной станции (ул. Ленина, 19а), а в Смирных – в здании по адресу: ул. Центральная, 24. После этих процедур людей доставят к самолету на автобусах. На них же привезут прилетевших.

Летать в Поронайский и Смирныховский районы будут самолеты канадского производства DHC-6 вместимостью 19 человек. Они появились в компании в прошлом году, хорошо себя зарекомендовали и по комфорту, и по техническим параметрам.

Перевозки дотируются из региональной казны, поэтому дорога обходится в сумму от 1,6 до 2,3 тысячи рублей. Продажа билетов на эти направления началась буквально вчера.

– Появление такого регулярного авиасообщения расширяет возможности для развития бизнеса и внутреннего туризма, делает доступнее для населения областные учреждения медицины, образования и культуры, – сказал глава области Валерий Лимаренко. – Мы ведем системную работу по повышению транспортной доступности районов Сахалина.

Напомним, развитие мест­ных авиаперевозок началось на Сахалине в прошлом году. В Алек­сандров­ске-Са­ха­линс­ком восстановили посадочную площадку и начали летать в Южно-Сахалинск с техническими посадками в Зональном и Шахтерске. С августа этого года полеты в областной центр из бывшей столицы Сахалина стали беспосадочными.

До Шахтерска и Зонального организованы отдельные рейсы. Кроме того, самолеты «Тайги» возят людей из Зонального в Ноглики. Статистика показала большую востребованность местных рейсов у жителей области.

Как рассказали в правительстве региона, по этим четырем действующим маршрутам к началу нынешней недели перевезено более 12,5 тысячи пассажиров. Кроме того, «Авиашельф» возит людей на вертолетах между Кунаширом и Шикотаном, а также из Северо-Курильска в Петропавловск-Камчатский.

И на начало этой недели услугами авиаторов воспользовалось уже 16 тысяч человек. К концу нынешнего года руководство рассчитывает, что этот показатель увеличится до 23 – 24 тысяч пассажиров. Когда есть поддержка региона, можно подумать о приобретении новых воздушных судов и расширении маршрутов внутри области, считают в авиакомпании.

Евгений АВЕРИН.

Справка

В наличии у «Авиашельфа» (образована в 1998 году) два самолета для местных перевозок DHC-6 Twin Otter канадского производства. Они рассчитаны на 19 пассажиров, дальность полета без загрузки составляет около 1500 км.