Новые общественные пространства появились ещё в трёх районах Сахалина

Благоустройство общественных территорий – победителей всероссийского голосования, прошедшего по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», подошло к концу в Смирныховском, Ногликском и Александровск-Сахалинском городских округах. Работы по обустройству современных пространств в островном регионе вышли на финишную прямую. К сегодняшнему дню новый облик получили уже 17 объектов из 21.

– Завершить работы осталось в четырёх муниципальных образованиях Сахалинской области. В Холмске это лестница по улице Крузенштерна, скверы по улицам Победы в Поронайске и Углегорске, а также сквер Защитников Отечества в Южно-Сахалинске. Таким образом, в текущем году у жителей островного региона появится 21 современное благоустроенное пространство, где можно будет с комфортом провести свой досуг. Надеемся, что островитяне оценят их по достоинству, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В Александровске-Сахалинском широкий отклик среди горожан нашла инициатива по обновлению сквера им. И. Н. Тельнова. Проект предусматривал создание прогулочных зон с тротуарным покрытием от автостанции до магазина «Автозапчасти», устройство современного комплексного освещения и городской мебели, а также обновление мемориальной зоны в районе памятного камня. На сегодняшний день в полном объёме выполнено устройство твёрдых покрытий, установлено современное освещение и размещены малые архитектурные формы. Кроме того, большое внимание было уделено озеленению территории. В сквере высадили интродуцированные для региона виды деревьев, включая приречный клён, иву серебристую и яблоню сахалинскую, что не только повысит эстетическую ценность парковой зоны, но и обогатит флору Александровск-Сахалинского района.

– Чудесный получился сквер, очень уютный и привлекательный. Уже оценили его всей семьёй. Будем приходить сюда и летом, когда всё вокруг будет зелено, – поделилась жительница Александровска-Сахалинского Татьяна Баранчук.

В Ногликах завершилось обновление полюбившегося жителям места отдыха – парка «Застава». На втором этапе здесь уложили бордюрные дорожки на расширенной территории парка, заасфальтировали новые участки, высадили растения на газонах, уложили резиновое покрытие голубого и алого цвета, смонтировали освещение, установили малые архитектурные формы.

В селе Рощино Смирныховского района благо­устроили сквер «По следам боевой славы». Здесь установили информационные площадки, бордюрные камни и тротуарные плитки, сообщила пресс-служба областного министерства ЖКХ.