Новые павильоны

Наконец-то на нашей автобусной остановке в 9-м микрорайоне будет полноценный павильон. Уже установили «коробку», осталось закрыть ее с боков и сделать скамью.

А до этого несколько лет стоял неполноценный комплекс, включающий в себя миниатюрный киоск для печатной продукции и тесный павильончик с двухместной лавочкой. Причем киоск не работал ни дня. Такие павильоны когда-то были установлены по всему городу, но в последнее время оставались только на проспекте Мира и ул. Горького.

Теперь их убирают отовсюду. И это хорошо.

Кстати, ул. Горького почему-то именуют ул. Алексея Горького. Вообще-то псевдоним писателя Алексея Пешкова Максим Горький. И не надо путать, комбинируя часть псевдонима с реальным именем.

Николай СУСЛОВ, г. Южно-Сахалинск.