Новые старты – новые победы. Островитяне занимают призовые места на любых соревнованиях

Браво, София!

Сахалинская сноубордистка София Надыршина одержала очередную победу. В копилку медалей чемпионки мира добавилась золотая медаль чемпионата России по сноуборду в параллельных дисциплинах 2022 года.



Соревнования проходят в Абзаково (Башкортостан). Участвуют сильнейшие сноубордисты страны, сообщила пресс-служба Сахалинского министерства спорта.

В параллельном гигантском слаломе не было равных Софии Надыршиной.

Напомним, 8 фев­раля островная спортсменка представит Россию в составе сборной команды на Олимпийских играх в Пекине.

Пять медалей

Горнолыжник Алексей Бугаев, представляющий Москву и Сахалинскую область на чемпионате мира по зимним видам спорта, завоевал бронзовую медаль в заключительный день соревнований. Параспорт­смен выступал в параллельном слаломе.

Всего Алексею удалось взять 5 медалей чемпионата – золотую, две серебряные и две бронзовые.

Чемпионат мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта проходил в Лиллехаммере (Норвегия) с 12 по 23 января. На нем российская команда сумела завоевать 22 золотые, 23 серебряные и 22 бронзовые медали и заняла высшую ступень пьедестала в общекомандном медальном зачете.

На втором месте сборная команда США (10 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых). Третье место у коман­ды Франции (10 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовые).

Схватки на татами

Всероссийские соревнования по карате WKF «Кубок Прииртышья» прошли в Омске. Состязания собрали около 1500 спортсменов из 29 регионов России.

Золотые медали в возрастной категории 18 лет и старше завоевали воспитанники спортшколы олимпийского резерва восточных видов единоборств и регионального центра спортивной подготовки Жанна Костюшкина и Сон Чен Су.

Серебряные медали на счету воспитанников этой спортшколы Даниила Петракова и Максима Пе. Даниил Петраков выполнил норматив мастера спорта России по карате, спорт­смен также является представителем регионального центра спортивной подготовки.

С «бронзой» вер­нулись представители школы восточных видов еди­ноборств Никита Большаков, Вячеслав Болмусов и южно-курильской федерации карате Степан Семыкин и Рости­слав Тян. Никита Большаков также является спорт­сменом региональ­ного центра спортивной под­готовки.

Помимо этого сахалинские спортсмены приняли участие в межрегиональных соревнованиях по карате «Омские звезды». Первыми стали Савелий Косолапов (федерация карате Южно-Курильска) и Максим Мышев (школа восточных видов единоборств). «Бронза» на счету команды по кумитэ: Артур Авакян, Максим Мышев и Савелий Косолапов.

В медальном зачете сборная команда Сахалинской области заняла 8-е место – 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых наград.

В судействе соревнований принял участие судья всероссийской категории сахалинец Александр Рим.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.