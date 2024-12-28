Новые технологии и повышенный кешбэк: ДЭК подвела итоги уходящего года 

Рост энергопотребления, развитие инфраструктуры и качества обслуживания клиентов, интеллектуальные приборы учета и кешбэк* за оплату коммунальных услуг – Дальневосточная энергетическая компания подвела итоги уходящего года.

Исполнительный директор ПАО «ДЭК» Виталий Стороженко: «Несмотря на экономические потрясения 2024-го, нам удалось сохранить положительную динамику всех основных показателей, устойчивый рост прибыли, своевременное выполнение своих обязательств перед контрагентами, обеспечить независимость от внешних заимствований. ДЭК ожидает перевыполнения ключевых финансовых показателей эффективности. В первую очередь, оставаться экономически стабильным и стратегически выгодным для региона предприятием. При этом соответствовать государственным требованиям в области энергетики нам позволяет высокий уровень компетенции специалистов, трудящихся на нашем предприятии»

Высокие темпы развития дальневосточных территорий ежегодно требуют всё большего количества энергоресурсов. Специалисты ДЭК отмечают, что в уходящем году в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО потребление электроэнергии выросло на 5,3%, на Камчатке — 5,6%, Сахалине — 5,2 и в Якутии – почти на процент в сравнении с прошлым годом.

Одним из наиболее ярких событий года стало открытие в Хабаровске первого в сети группы РусГидро расчетного центра нового формата. Компанией реализованы и новые виды деятельности, такие как оказание комплекса энергосервисных и электромонтажных услуг для физических и юридических лиц, расширена линейка услуг для населения — от установки приборов учета воды до клининговых, ремонтных и монтажных работ.

Продолжена работа по реализации ФЗ № 522 по установке систем интеллектуального учета электроэнергии. За 12 месяцев установлено более 80 тысяч «умных счетчиков», и на конец года приборный парк ДЭК достиг практически 300 тысяч единиц. После установки этих приборов учета электротехнический персонал компании проводит работу по обеспечению настройки и возможности синхронной передачи этих показаний в единую базу ДЭК. Таким образом, уже 97% из установленных приборов учета передают показания в автоматическом режиме, а синхронность снятия показаний с индивидуальных и общедомовых интеллектуальных счетчиков обеспечивает корректность расчетов ОДН.

Продолжилась и ранее начатая работа по оптимизации системы обслуживания клиентов, развития инфраструктуры приема платежей. Достигнуто соглашение с АО НСПК** об увеличении кешбэка до 3% при оплате коммунальных платежей через каналы ДЭК. Число активных пользователей Личного кабинета выросло более чем в 5 раз, а объем оплаты в данных каналах ежемесячно составляет более 400 млн руб.

– В следующем году нас ждут существенные перемены, заработают новые механизмы торговли энергией и мощностью. Новая модель нацелена на создание единых правил рынка с ценовыми зонами Центра и Сибири и внедрение механизмов оплаты мощности новой генерации, которые должны повысить инвестиционную привлекательность ДФО и обеспечить надежное электроснабжение конечных потребителей при высоком спросе на электроэнергию. Мы откроем ряд новых офисов, завершим объединение наших баз данных и при этом продолжим технологично развиваться для удобства взаимодействия с нашими клиентами» – добавил Виталий Стороженко.

*Дополнительную выгоду в 3% от суммы платежа можно получить, если оплатить услуги через СБП по QR-коду на квитанциях, в личном кабинете или мобильном приложении ДЭК. Кешбэк рублями вернется на банковский счет, с которого была совершена оплата, в течение одной минуты. Необходима предварительная регистрация в Программе лояльности на vamprivet.ru. Срок акции с 00:00:00 по мск 15 ноября 2024 до 23:59:59 по мск 30 июня 2025.

**Организатор акции: АО «НСПК». Сведения об организаторе акции, правилах проведения акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на сайте vamprivet.ru. Кешбэк — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг). Имеются ограничения.