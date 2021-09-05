Новые возможности для островной области. Во Владивостоке завершился шестой Восточный экономический форум

В его работе приняла участие делегация Сахалинской области во главе с губернатором Валерием Лимаренко.

Объем грядущих инвестиций по заключенным соглашениям довольно солидный. Сахалинские проекты ориентированы на снижение себестоимости строительства жилья, обеспечение транспортной доступности, повышение качества здравоохранения и образования.

В ходе совещания по вопросам социально-эконо­ми­чес­кого развития Дальневосточного федерального округа, которое на полях Восточного экономического форума провел президент России Владимир Путин, губернатор области Валерий Лимаренко озвучил ряд предложений, важных для региона.

Как сообщил глава области в своем выступлении, сегодня из-за нехватки современных мощностей по приемке, переработке и хранению водных биоресурсов уловы дальневосточников уходят в иностранные порты, например, в корейский Пусан.

– Обновление ключевого транспортного узла на юге Сахалина, создание логистического распределительного центра для обработки рыбы и морепродуктов поможет вернуть отечественный бизнес на российскую территорию. Вместе с ним придут новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, получит развитие производственная база. Есть и инвесторы, готовые вкладывать средства в модернизацию порта, – сказал Валерий Лимаренко.

– Идея очень хорошая, мне очень нравится, – заявил Владимир Путин.

Еще одной темой выступления главы островного региона стала работа воздушного транспорта. В этом году по инициативе Валерия Лимаренко были запущены новые авиа­рейсы между Сахалином и материком. А федеральное финансирование позволило снизить стоимость билетов единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» по 20 социально значимым направлениям. Теперь по доступным ценам из Южно-Сахалинска можно без пересадки улететь в Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре и Советскую Гавань, из Шахтерска, Ноглик и Охи – в Хабаровск.

Сейчас перед единой дальневосточной авиакомпанией «Аврора» стоят масштабные задачи: за четыре года ее пассажиропоток должен вырасти до 2 миллионов человек, а количество маршрутов превысить полтысячи. В дальнейшем будут выделены дополнительные финансовые ресурсы из федерального бюджета на субсидирование полетов. В 2022 году сумма по оценкам составит около 6 миллиардов рублей, в 2023 году – около 7 миллиардов. На 2024 год – 7,9 миллиарда рублей. Это позволит и далее расширять маршрутную сеть, сохранить приемлемую для людей ценовую политику.

На совещании президент России поддержал предложение об открытии 130 новых маршрутов «Авроры». Также до 2025 года в парке единой дальневосточной авиакомпании за счет федерального финансирования появятся 45 новых отечественных самолетов. Это будут экономичные, комфортабельные и безопасные воздушные суда.

Во время совещания Валерий Лимаренко также отметил, что проблема транспортной доступности региона будет в полной мере решена с появлением моста между Сахалином и материком. На это министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что поддерживает проект, работу над которым продолжает АО «РЖД». В свою очередь президент Владимир Путин заметил, что строительство моста потребует развития всей прилегающей территории.

Кроме того, губернатор рассказал еще об одной важной для островного региона инициативе – по созданию на Сахалине завода, который производил бы из газового конденсата авиационный керосин, бензины и дизельное топливо. Технико-экономическое обоснование областные власти сейчас прорабатывают вместе с «Газпромом».

Предварительные расчеты показывают, что цена авиа­керосина сахалинского производства может быть конкурентоспособной. А это станет дополнительным фактором в пользу формирования крупного авиационного хаба на Сахалине.

Возможно, местное автомобильное топливо будет обходиться жителям области значительно дешевле завозного. До конца 2021 года стороны должны определиться с перспективами нового производства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ирина НОВИКОВА.