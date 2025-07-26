Новые выставочные  проекты «В августе 1945-го…» и «Последний удар»

Специалисты музейно-мемориального комплекса «Победа» представят новый передвижной выставочный проект «В августе 1945-го…».

Выставку приурочили к 80-летию окончания Второй мировой войны и Победе над Японией в августе 1945 года. Первыми выставочный проект встретят жители и гости северной столицы – Санкт-Петербурга.

Проект расскажет о Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операциях, победоносно завершивших Вторую мировую войну. На выставке использованы топографические карты, схемы боевых действий на Южном Сахалине, острове Шумшу, Курильских островах, редкие фотографии действий войск Камчатского оборонительного района, десанта Советской армии на Сахалин и Курильские острова и биографии героев.

Представленные материалы позволят лучше понять стратегические задачи, стоявшие перед советскими войсками, а также сложные условия, в которых они действовали. Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на линкоре «Миссури», что стало окончательной точкой в истории Второй мировой войны.

Познакомиться с передвижным проектом сахалинского музея «Победа» можно будет на Соборной площади Петропавловской крепости Санкт-Петербурга с 1 августа по 14 сентября 2025 года, сообщили в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.

В Москве на площадке Музея Победы 6 августа состоится открытие выставочного проекта “Последний удар”.

На месте бывшего полицейского поста “Хандаса” в Смирныховском районе 9 августа откроется музей военной реконструкции “Южно-Сахалинская наступательная операция”.

А с 1 по 4 сентября в Южно-Сахалинске пройдет IV Международная научная конференция “Уроки Второй мировой войны и современность”.

В музейно-мемориальном комплексе “Победа” к 3 сентября готовится совместный выставочный проект Государственного исторического музея, Политехнического музея и музейно-мемориального комплекса “Победа” под названием “Фронту надо – сделаем!”. Выставка будет посвящена трудовому подвигу советских ученых и инженеров, которые созидали экономическую и военную мощь СССР.

В областной универсальной научной библиотеке пройдет акция “Мы Zа мир!”, в рамках которой будут распространены информационные буклеты, рассказывающие об окончании Второй мировой войны.

Также состоится торжественное открытие книжно-иллюстративной выставки “Последние залпы Великой войны”.