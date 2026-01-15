Какие новые законы начали действовать в регионе в 2026 году

Социальная поддержка

С 1 января изменился механизм получения бесплатного проезда на пригородных и междугородных автобусах – вместо бумажного социального талона используется электронный социальный талон. Такой порядок устанавливается областным законом № 140-ЗО – он принят 29 декабря 2025 года и приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Теперь получатели этой меры социальной поддержки могут совершить не более 144 поездок в год. При использовании электронных талонов поездкой считается не совокупный маршрут до места назначения и обратно, а каждый отрезок пути маршрута, указанный в проездном документе.

Учащиеся из многодетных семей могут получать бесплатное питание – если они учатся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях нашего региона. Ещё одно условие – среднедушевой доход многодетной семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Эту меру социальной поддержки закрепил областной закон № 145-ЗО от 30 декабря 2025 года.

Домашние и бродячие животные

С 1 января с. г. владельцы домашних животных на Сахалине и Курилах будут отвечать рублём за отсутствие регистрации своих питомцев. Изменения в законодательстве вводят административную ответственность – штраф от 500 до 1500 рублей за первое нарушение, от 2 тыс. до 5 тыс. рублей за повторное. Законодатели прописали это в областном законе № 60-ЗО от 27 июня 2025 года.

Ещё одно изменение в законодательстве, касающееся обращения с животными, – закон № 142-ЗО, внёсший поправки в уже работающий документ «О регулировании отдельных вопросов в сфере обращения с животными в Сахалинской области» и принятый для приведения региональных законов в соответствие с федеральными. Он более чётко определил полномочия областного органа исполнительной власти в сфере ветеринарии; перечень мероприятий, которые реализуются при работе с животными без владельцев на островной территории. В нём прописаны вопросы, связанные с деятельностью пунктов временного содержания животных и порядком введения на территории района экстраординарной ситуации, связанной с бесхозными животными.

Транспортный налог

С 1 января 2026 года на наших островах запрещается предоставлять региональные налоговые льготы для владельцев дорогостоящих автомобилей, исчисление суммы налога по которым производится с учётом повышающего коэффициента 3, установленного Налоговым кодексом РФ.

К ним относятся легковые автомобили стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более десяти лет, или стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более двадцати лет. Перечень дорогостоящих автомобилей ежегодно утверждается минпромторгом России.

Эти изменения вводит региональный закон № 56-ЗО. Он совершенствует механизм предоставления льгот по уплате транспортного налога и вносит изменения в некоторые законодательные акты области.

Кроме того, закон № 56-ЗО установил единую предельную мощность двигателя легкового автомобиля в размере 250 лошадиных сил при освобождении от уплаты налога отдельных категорий граждан. Эти категории указаны в пункте 3 статьи 6 областного закона № 377 «О транспортном налоге» от 29 ноября 2002 года. По предложению депутатов Сахалинской областной думы указанное ограничение не будет применяться в отношении вдов погибших участников специальной военной операции.

Ещё одно новшество – для снижения негативного воздействия на окружающую среду и дальнейшего стимулирования перехода на экологически чистые виды топлива законом Сахалинской области № 56-ЗО продлевается на 5 лет (до конца 2030 года) действие льгот в отношении экологичного транспорта. В этот список попали автомобили, которые ездят на природном газе, и автомобили с гибридными двигателями. Льгота составляет 50 % от суммы налога. Автомобили с электрическими двигателями полностью освобождаются от уплаты транспортного налога.

Исключённые патенты

Другое изменение касается сферы предпринимательства. С начала года на территории области исключено применение патентной системы налогообложения за услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтёров. Эти новшества прописаны в региональном законе № 107-ЗО от 12 ноября 2025 года.

Антон СМОЛЯКОВ.