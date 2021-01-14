Новые жители островов. 150 детей родились в Сахалинской области в новогодние праздники

74 мальчика и 76 девочек появились на свет в островных роддомах во время зимних каникул. Лидером стал областной перинатальный центр, за 10 дней нового года здесь приняли 60 новорожденных. Городской родильный дом Южно-Сахалинска «поставил» 49 малышей.

Первый ребенок в семье жительницы областного центра Александры Яковлевой родился настоящим богатырем – с весом 4 килограмма 300 граммов. Малыш появился на свет в перинатальном центре хоть и не в новогоднюю ночь, но попереживать заставил.

– Была вероятность родить в новогоднюю ночь, но появление малыша затянулось до 10 января. Благодаря отзывчивости, внимательному отношению медперсонала все прошло хорошо. Сына мы назвали Даниил, – поделилась молодая мама.

Как и любое стационарное медучреждение, перинатальный центр работал без выходных. За новогодние каникулы здесь родились 29 мальчиков и 31 девочка, из них 6 малышей – 1 января 2021 года.

– Новогодние праздники прошли достаточно спокойно, без тяжелых ситуаций. Последние роды в уходящем году случились у нас 31 декабря в 12.00, а первые в новом году мы приняли 1 января в 4.20. Причем женщина поступила по «скорой» и родила мальчика очень быстро, – отметила заведующая родильным отделением перинатального центра Галина Беличенко.

10 родовых залов перинатального центра никогда не пустуют, сюда поступают женщины со всей области. Уровень квалификации специалистов позволяет справиться с различными патологиями.

– Я поступила с осложнениями и рада, что именно в перинатальный центр. С первых дней пребывания здесь не покидает ощущение, как будто я в частной клинике. До родов я лежала в индивидуальной палате, а такого трепетного отношения и замечательного ухода от медперсонала, честно говоря, не ожидала, – поделилась одна из рожениц, жительница Анивы.

В районных родильных домах во время новогодних праздников работы у акушеров тоже хватало. Больше всех новорожденных приняли холмские врачи – здесь родились 7 малышей. Появление малышей на свет также состоялось в родильных домах Охи, Невельска, Макарова, Курильска, Тымовского, Поронайска, Смирных, Томари, Ноглик и Углегорска. Практически все роженицы уже выписаны, сообщила пресс-служба областного правительства.

Для сравнения: во время прошлогодних новогодних праздников в Сахалинской области родились 116 малышей.

Ольга КУКЛИНА.